El martes pasado, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dio cuenta de una circular que cumplía con el fallo de la Corte Suprema, que dejaba sin efecto el alza de planes de isapres. Un tema que abordó en profundidad la mañana de este jueves en conversación con ADN.

A su juicio, son dos puntos relevantes en la misma instrucción: “Lo primero tiene que ver con todo aquello que implica retrotraer los efectos que se provocaron por el alza precio base de julio en adelante, de 2022, que dice relación con la devolución de los cobros efectuados por esta diferencia del 7,6% entre los meses de junio, julio y agosto; la devolución de las personas que quisieran restituirse a los planes que hayan abandonado producto de esta alza. O sea, la gente que dijo hasta el 30 de mayo que no podían continuar en su plan porque no podían pagarlo. Entonces ellos pueden, si quisieran, devolverse al plan anterior. Y las personas que se desafiliaron producto de esta alza, porque dijeron: ‘No puedo pagar, por lo tanto me voy del sistema’. También se nos ordena que instruyamos restitución. Esos son tres elementos que significan volver atrás”.

Hay, además, otra instrucción: la de nuevos plazos para que las isapres puedan justificar eventuales alzas, un proceso que comenzó el 6 de septiembre y que terminará el 5 de octubre.

En cuanto a los excedentes de los meses de junio, julio y agosto con un 7,6% más a la cotización, estarán disponibles en las cuentas de los afiliados de forma mensualizada. “Así, como fue cobrado en el mes de junio, este 7,6% adicional estará disponibilizado en las cuentas de excedentes de las personas en octubre; lo que se cobró en julio, estará en noviembre y la de agosto en diciembre”, contó el superintendente.

El proceso de devolución será automático. Además, los afectados del alza fueron personas con planes individuales (no colectivos) y de más de un año: “Todas las personas que tuvieron esa alza, la gran mayoría del sistema, finalmente tendrán en sus cuentas de excedentes estos recursos disponibles entre octubre, noviembre y diciembre de manera automática”.

En septiembre no debería haber alza. De ser el caso, se devuelve como sobrecotización. “El excedente es el que se considera como toda cotización que se realiza cuando tienes un plan que vale menos del 7%. En ese caso se genera un excedente, se establece una cuenta, una vez al año se devuelve a partir de enero del año siguiente en efectivo o queda disponible en una cuenta para que lo puedas usar para comprar medicamentos o pagar bonos. Y el exceso es el que se genera cuando hay una sobrecotización: por ejemplo, que tengas dos empleadores y te descontaron el plan dos veces, se devuelve al mes siguiente. En este caso, la corte nos instruyó que fuera por régimen de excedentes, por eso queda disponible en una cuenta, más allá de valor del plan. Entonces en septiembre, si se llegara a cobrar, tiene que ser devuelta con la sobrecotización”, explicó Torres.

Hay, también, cuentas corrientes registradas en las isapres donde deberían llegar los excedentes. Sobre nuevos cálculos, estos deberían informarse por parte de las isapres. ” Entonces en virtud de lo que dice el FUT, uno tiene que chequear lo que está pagando: si ya pagó más, automáticamente debe devolverse; si pagó en junio, julio, agosto, debe devolverse en los meses que ya expliqué”, resumió.

Hasta este jueves las isapres pueden justificar los cálculos de alza que hacen. Luego, hasta el 15 de septiembre la Superintendencia puede revisar y validar eso, resolviendo si corresponde el alza. Finalmente, las isapres, desde el 15 de septiembre, las isapres tienen hasta el 25 de septiembre para notificar a los afiliados. Finalmente, hasta el 5 de octubre podrán informar a las personas del alza. “Si las personas no se oponen al alza, que ocurría hasta fines de mayo de este año en el plazo habitual, entonces se entiende como aceptada el alza. De ahí se informa a los empleadores para que hagan los descuentos respectivos al mes siguiente”, cerró Torres.