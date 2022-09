Francisco Huaiquipán tras condena a libertad vigilada: “Me hice responsable de algo que no era mío y ya está”

El pasado miércoles, el exfutbolista Francisco Huaiquipán fue condenado a tres años de libertad vigilada, luego de aceptar todos los cargos en su contra respecto a su implicancia en el intento de ingresar droga y celulares a la cárcel.

Quien fuera jugador de Colo Colo y Magallanes conversó con 24 Horas sobre este hecho, afirmando que se hizo responsable de algo que no era suyo. “El camión ya estaba cargado con los materiales, me subí y lo llevé sin tener idea de lo que llevaba“, señaló.

“Se habló muy mal, asumí, me hice responsable de algo que no era mío y ya está. Me puse los pantalones como debía ser”, afirmó el exjugador.

Asimismo, Huaiquipán se refirió a su rol de cazatalentos, donde manifestó que “he tenido un cambio real. Estoy feliz después de un año de haber estado con reclusión nocturna. Hoy estoy libre y puedo realizar lo que más me gusta que es sacar talentos de barrios vulnerables”.

“Sé qué jugador tiene condiciones para prepararlo y después mostrarlo en un equipo profesional (…) tengo todo para enseñarle el camino bueno y malo. Estoy muy feliz con mi equipo de proyección, es prácticamente una sub 20″, declaró.

Finalmente, Francisco Haiquipán sostuvo que tras este episodio por el cual fue condenado “lo pasé mal, quedas solo, se te cierran las puertas, nadie quiere estar contigo, porque te ponen de una forma que no eres (…) toda la gente se alejó de mí, deben ser contados con los dedos los que están a mi lado“.