Alejandro Barra revela conversación con María Luisa Cordero tras polémico diagnóstico a Antonia en sesión del Congreso

Este viernes, luego que el Congreso despachara la ley “Justicia para Antonia”, que incluye en la legislación nacional el concepto de suicidio femicida, ADN Te Escucha conversó con Alejandro Barra, padre de Antonia Barra.

“Ha sido muy gratificante terminar este proyecto de ley que se inició hace más de dos años y que estén resultado las cosas, lo que uno se propone por el bien del otro. A nosotros no nos beneficia en nada respecto a nuestro caso, pero si podemos mejorar la atención”, explicó.

“Lo que está plasmado en ese proyecto es lo que yo viví como víctima y lo quise complementar con un proyecto que ya tenían las diputadas, de otra víctima, Antonia Barros y se complementó con el nuestro”, agregó Barra.

En esa línea, Alejandro detalló el proyecto despachado a ley y expuso: “Lo que puso ahí es como recibimos a las víctimas. ¿Están preparados los Carabineros, las policías, los hospitales? Y se resolvió esa interrogante obligando a los sistemas a implementar protocolos”.

“Hubo un caso de la cuarta víctima de este mismo caso que nos tocó, que fue al hospital y le dijo a la enferma o quien la atendió, que no se acordaba porque está ebria, cuando una víctima con los protocolos que existen dice eso, se debe activar el protocolo inmediata y el 2018 no se activó”, precisó Barra.

“Si ese protocolo se hubiese activado, el imputado, Martín Pradenas, ya ahí estaría preso porque estaban las pruebas y sería otra la historia”, añadió.

Los cambios en la ley

De ese modo, la ley “Justicia para Antonia” también incluye cuántas veces se le interroga y se le toma declaración a una víctima, estableciendo que se les debe grabar solo una y que aquel material será el utilizado por la Fiscalía y las policías.

Además, junto con tipificar el suicidio feminicida, se amplía el periodo de vigencia de un delito, permitiendo a las víctimas poder declarar incluso después de 10 años de cometido un delito sexual.

“La prevención es lo más importante”

Bajo este escenario, Alejandro Barra afirmó que aún con todo este avance en la legislación chilena, “la prevención es lo más importante, y eso parte desde la educación, tanto en el hogar como en la formación sistemática hasta las universidades, porque hasta los abogados deben formarse en este nuevo modo de mirar los delitos sexuales”.

Igualmente, el padre de Antonia reveló: “Le he hecho llegar al señor Presidente (Boric) una invitación, porque él es el único que puede introducir el veto aditivo, de lo último que nos pasó como familia y como víctima y ahí completamos el proyecto, con respecto a la cantidad de años que se le sancionó a este condenado, (…) para no darle el beneficio de agrupar los iguales delitos buscando la menor pena”.

El error de la Dra. Cordero

Aprovechando la instancia, Alejandro Barra se refirió a las declaraciones emitidas por la diputada María Luisa Cordero, psiquiatra mejor conocida como la Dra. Cordero, quien en medio de hemiciclo diagnosticó a Antonia Barra sin conocerla.

“Inmediatamente me contacté con ella al enterarme de la noticia y le expliqué que cometió un tremendo error por falta de conocimiento. Ella informó a todo el mundo de un diagnóstico al que le faltaba información y se la di, toda la información que faltaba, que mi hija estaba tenía un tratamiento con psicóloga y que no tenía ningún problema antes del delito”, relató.

“No quise ahondar más, porque antes de ayer me llamó mucha gente y no quise decir nada porque no me parecía darle más vuelta, porque la doctora me dijo lo voy a corregir y lo corrigió”, añadió.

Pero luego, “la Dra. Cordero, en otra radio, siguió hablando del tema (…) y dice que mi hija, igual que el presidente Allende tenía la cagada y se mató, osea, ¿Mi hija tenía la cagada y se mató? Y ahí dejé de entender a la señora Cordero y por eso obligué a CNN a que sacara esa noticia que el padre está de acuerdo con Dra. Cordero, porque nunca lo dije”, señaló el padre de Antonia.

“Una mujer que violada y abusada, efectivamente padece un estrés postraumático y de eso hay preocupares y no del diagnóstico y lo que dijo la señora Cordero fue de pésimo gusto, al haberle atribuido a la vergüenza de mi hija y no al condenado el delito”, cerró Alejandro Barra.