Cathy Barriga se defiende del informe de Contraloría: “Es una publicidad de injurias”

En la jornada matutina de este martes, 30 de agosto, Cathy Barriga protagonizó un tenso momento en el matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

Allí, la exalcaldesa de Maipú criticó al programa al borde del llanto por ironía sobre los peluches, mientras analizaban un nuevo informe de Contraloría.

El informe de Contraloría, analizado en el Buenos Días a Todos, habla de un supuesto desfalco de $31 mil millones en la gestión de Cathy Barriga. En esa línea, el conductor del matinal, Gonzalo Ramírez, indicó: “¿Dónde se va tanta plata? Yo dificulto que en peluches se gasten $31 mil millones, ni que se robaran Disneylandia completo”.

La palabra de Cathy Barriga

Tras el comentario del periodista en el Buenos Días a Todos, Cathy Barriga se contactó para defenderse del informe de Contraloría. Además, apuntó en contra del matinal.

“Primero que todo me voy a referir al reportaje, informe, nota… no sé cómo llamarlo. No tengo palabras para dirigirme al daño que hacen, al daño que ocasionan, a las mentiras, a la tergiversación”, partió.

En ese contexto, sumó que “me veo en la obligación de hablar. Han repetido varias veces la nota y me imagino que marcado rating también con eso. Es una publicidad de injurias reiteradas sin conocimiento“.

“Yo escucho al animador de un matinal decir que se gastaron $31 mil millones en peluches, que esto no es Disney. Yo le quiero decir que sean más serios en sus comentarios, porque al decir esa semejante aberración, le hacen daño a una persona, a una familia y yo he tolerado demasiado”, criticó Cathy Barriga.

“No sé cuántas veces me han llevado a Contraloría y ninguna de esas causas han llegado a puerto“, reiteró en su desahogo Cathy Barriga. “Ustedes siempre divulgan, publican, replican lo que es más fácil. Están siendo poco serios, porque divulgan un cahuín sin ver papeles. Ustedes promueven el odio“, sentenció en pleno matinal.