Fiscal regional de La Araucanía y prisión preventiva de Llaitul: “La medida cautelar se ajusta a la gravedad de los hechos y delitos imputados”

Por ser “un peligro para la sociedad”, este jueves el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el líder y vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, quien se encuentra imputado por cinco delitos bajo la Ley de Seguridad del Estado.

Bajo este escenario, La Prueba de ADN conversó con Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía que lleva la causa contra el portavoz de la CAM, quien afirmó que se realizarán más diligencias para reunir nuevos y más antecedentes.

¿Qué dijo el fiscal?

“Estimamos que la medida cautelar que se decretó se ajusta a la gravedad de los hechos y los delitos imputados, por tanto, ahora vamos a enfrentar el resto del trabajo que corresponde realizar para ajustar la investigación a los 30 días que fijó el tribunal”, detalló el persecutor.

En esa línea, el fiscal expuso que debido a que esta investigación se dio inicio en 2020, “nos parece que es coherente un plazo breve con el tiempo que hemos tenido para reunir estos antecedentes”.

“Vamos a realizar otras diligencias, creemos que era necesario realizar algunas diligencias cuando ya no existiera la necesidad de mantener esta reserva y el sigilo correspondiente, pero tenemos las capacidades operativas desde la Fiscalía para tomar el tiempo posible, reunir el resto de los antecedentes que faltan y pasar a la etapa más importante, que es el juzgamiento”, agregó el abogado.

Delitos de Ley de Seguridad del Estado

De ese modo, Roberto Garrido aclaró que “habría que hacer una diferencia entre los hechos que son imputaciones o delitos de Ley de Seguridad del Estado y el resto, porque los delitos de Ley de Seguridad del Estado, básicamente las conductas que consisten en incitar a otros a cometer los delitos y la apología, son cuestiones que de nuestro punto de vista en ya están acreditadas. Es parte del discurso permanente del imputado hacer este llamamiento y la apología de la violencia como medio de acción política”.

Pero ojo, ya que el fiscal regional de La Araucanía recalcó que “no se agota en eso la conducta imputada, sino que en lo que refiere a las conciencias que estas acciones derivan o que estos llamamientos que él hace derivan para el resto de la población”.

Respecto a las pruebas, el persecutor esgrimió que “los más relevantes son el resultado de las medidas intrusivas, las comunicaciones telefónicas que el imputado realiza que demuestran su presencia en los lugares donde ocurren estos delitos, por la georreferenciación e incluso el testimonio de algunas personas que lo sitúan en el lugar”.

De ese modo, el fiscal se refirió a la posible condena que esperan que reciba Héctor Llaitul y dijo: “Considerando los antecedentes anteriores del imputado, el número de delitos y las penas asociadas, de todas maneras debería ser una pena privativa de libertad, sobre 5 años y un día”

Caso Jeanette Vega

En tanto, y al ser consultado por la situación de la ahora exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, quien renunció luego que este jueves se conociera un “telefonazo” de su asesora a Héctor Llaitul, Roberto Garrido señaló: “Ese no es un antecedente que no resulta relevante, me entere cuando terminó la audiencia de formalización”.

“Las consecuencias que se puede derivar de ahí no son de resorte del Ministerio Público, no se trata de una arista que estemos investigando, por tanto, no nos corresponde pronunciarnos sobre eso”, complementó el persecutor.

Finalmente, el fiscal regional de La Araucanía, adelantó que se encuentra realizando otras investigaciones respecto a la violencia que se vive en la región, pero indicó que no puede entregar más antecedentes debido a la reserva de las indagaciones.