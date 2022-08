El actual Gobierno fue crítico de la administración anterior sobre la comunicación de riesgo relativa al covid-19. Una actitud que elevaba las expectativas, pero que ha recibido críticas, incluso del propio sector. De ello dio luces en presidente del Colegio Médico regional de Valparaíso, Ignacio de la Torre, esta mañana de martes en conversación con ADN Hoy.

“Empezamos este Gobierno con muchas expectativas, que se potenciara la educación, las grandes campañas comunicacionales para que la ciudadanía aprendiera sobre el virus y pudiera deliberar y decidir de mejor manera, y sin embargo nos hemos encontrado con una comunicación de riesgo débil, con mensajes contraproducentes: por ejemplo, que el día que tuvimos la mayor cantidad de casos en cinco meses, en vez de poner énfasis en el autocuidado y la vacunación, se anunciaba que los pasaportes sanitarios internacionales y la convalidación de vacunas no iba a ser necesaria”, dijo De la Torre.

Y si bien la medida “no está mal”, es desde la comunicación la crítica: “Si haces ese anuncio cuando sales de una semana con alto nivel de contagio, se produce que la gente se enfoca en que la autoridades no le exigirá vacunas a extranjeros y los aforos son más grandes, se empiezan a relajar”.

Los días feriados alteran el conteo de contagios y por consecuencia, las otras cifras, como positividad local y nacional, y más. El ánimo del líder gremial de Valparaíso es el de poder dar certeza que existe cierta estabilidad, pero la realidad parece ser otra: una que se agrava con el fin de semana del 18 de septiembre a la vuelta de la esquina.

“Me encantaría decir que nos hemos estbailziado. De todas formas, nos mantenemos elevados en contagios y positividad, sobre el 10% y con un número importante de fallecidos. Entonces el mensaje ad portas de momentos de alta aglomeración y de un feriado tan largo como el 18, creo que es, por una parte, que los rezagados se vacunen, porque hoy se habla que cerca del 86% de los fallecidos de los últimos meses son personas que no tenían su esquema de vacunación completa. La vacuna ha demostrado ser muy eficiente en reducir la muerte en quienes tienen esquemas completos. Lamentablemente la vacuna no es tan buena en efectos de reducir los contagios. Eso ha hecho que personas que han estado vacunadas se contagien igual, pero con formas leves. Entonces las vacunas funcionan para no ingresar a la UCI, pero no logramos frenar de la misma manera el contagio y eso hace que tengamos que aplicar otras medidas complementarias, como por ejemplo, que este es un virus que se contagia en lugar cerrados, con mala calidad del aire y alta congregación social. En esas situaciones, tratar de llevar las mascarillas con buena calidad”, apuntó De la Torre.

Una comparación es la del cólera: la campaña comunicacional cuando ocurrió esa pandemia fue la del lavado incesante de verduras, tanto consumidores como productores. “Entonces la gente aprendió que había que lavar los vegetales”, compara el presidente del Colmed Valpo. Y aterriza: “Hoy el gran mensaje que tenemos que instalar es que el aire, el vital elemento que es el oxígeno, que es tan importante en nuestra sobrevivencia, puede tener contaminantes ambientales y generar enfermedad por contaminantes como monóxido de carbono y también contaminantes biológicos, como virus respiratorios o covid, sin tener un color distinto como el smog. Si está el virus, aunque tengas mascarillas de tres pliegues, te puedes enfermar”.

En Chile hay más de un millón de niños, niñas y adolescentes que no tienen su esquema de vacunación completo. La infraestructura, al menos la municipalidad, no permite distancias de un metro en salas de 40, 45 o 50 alumnos. Trabajar en el mediano y largo plazo para que las aulas sean lugares seguros, dice De la Torre, hay que apelar a la tecnología: la climatización y los filtrados de aire.

“En otros países todas las salas de clases funcionan con sistemas de climatización y filtrado de aire. Ese estándar no tenemos en la mayoría de salas de clases. Cuando hablamos de sacar las mascarillas, estamos hablando de eliminar una barrera de protección importante en Chile que hoy ayuda mucho y que no hay que olvidar que el grupo que más aumentó en casos en las últimas cuatro semanas fueron niños, niñas y adolescentes en edad escolar que triplicaron los casos”, cerró el médico.