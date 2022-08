Con banderas y petardos: protesta de taxistas contra apps de transportes se toma la Alameda

Durante esta jornada, al menos 300 taxistas protestaron en el centro de Santiago, específicamente en la Alameda, a la altura de Santa Rosa, en contra de la ley que está en el parlamento y que busca regularizar las aplicaciones de transportes.

Los conductores se reunieron a primeras horas a las afueras del Parque O’Higgins, movilizándose de dicho lugar hasta el centro de la capital, llegando a la calzada sur de la principal vía de Santiago.

En dicho lugar, los taxistas lanzaron fuegos artificiales y petardos, mientras buscaban proseguir con su protesta hasta el Palacio de La Moneda, lo cual fue impedido por personal de Carabineros.

Sobre el uso de estos elementos se refirió uno de los voceros, Claudio Morales. “Es una forma de llamar la atención. ¿Cómo persiguen a los comerciantes ambulantes en este país que no pagan impuestos? Uber, Didi y Cabify no pagan impuestos. ¿Cómo no los persiguen?“, afirmó.

Asimismo, el vocero de los taxistas indicó que con esta ley que se encuentra en el Congreso “le estamos dejando la puerta abierta a las multinacionales“.

Producto de esta movilización, el tránsito se encuentra suspendido entre Manuel Rodríguez y Miraflores, por lo que se recomienda optar por alternativas.