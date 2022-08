Vallejo y críticas por salida de Matías del Río de “Estado Nacional”: “Es una instrumentación política de una decisión que autónomamente toma TVN”

Durante este lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo se refirió a la salida de Matías del Río del programa Estado Nacional de TVN, esto, luego que El Mercurio informara que el periodista había sido sacado del espacio, presuntamente para protegerlo de la exposición y las críticas debido a su posición política.

Tras conocerse este hecho, y previo a las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo, fue el mismo canal público quien salió a aclarar la situación y mediante una comunicado manifestaron que “la decisión de modificar el formato del programa Estado Nacional para volver a tener una sola conductora, como en sus inicios, fue tomado por la Dirección de Prensa hace más de una semana, el jueves 21 de julio”.

“Se trata de una definición estratégica que busca potenciar nuestros programas, en medio de una exigente competencia televisiva. Matías del Río es un rostro muy valorado por el canal y seguirá a cargo del programa de entrevistas Vía Pública en Canal 24 Horas y del informativo Medianoche“, explicó TVN.

¿Qué dijo la ministra?

En tanto, la ministra Camila Vallejo al ser consultada al respecto dijo: “Todos sabemos que Televisión Nacional es un organismo autónomo, que toma sus propias decisiones, por tanto, nosotros no podemos referirnos al respecto, porque tiene total y plena autonomía para tomar sus definiciones de programación y conductores”.

“Todo otro tipo de acusación que se ha levantado, no es más que una instrumentación política de una decisión que autónomamente toma TVN y que fue sumamente claro además con su propia declaración”, añadió la secretaria de Estado.

El polémico sticker Apruebo

Aprovechando la instancia, la ministra Vallejo también se refirió a la polémica levantada por el uso de stickers en la campaña del Apruebo para marcar las casas que están por aquella opción de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

“En todos los procesos de campaña han habido familias y hogares que libremente señalan su oposición política en torno a las elecciones, ya sea por candidaturas y en el caso plebiscitario lo vimos en el plebiscito de entrada”, indicó la vocera.

“Esto no es nada nuevo y así lo demostró hoy el Servel, por tanto, no hay nada ilegal y no hay nada novedoso en ese tipo de acciones de campaña porque en nuestro país la gente es libre de manifestar sus posiciones políticas si así lo estima conveniente, sea en el lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, en el espacio público o en sus hogares”, cerró la ministra Camila Vallejo.