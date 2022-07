El Tren de Aragua es una organización criminal venezolana conocida por la violencia de sus hechos delictuales. Un amplio grupo delictual que llegó al país, además de que también hay otras bandas que han utilizado su nombre, para extorsionar a ciudadanos chilenos y extranjeros.

A raíz de esto, Meganoticias se contactó con el subprefecto Javier Valenzuela, quien es jefe de Inteligencia de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI). Él explicó cómo funcionan las extorsiones de esta organización criminal y el perfil de quienes forman parte de ella.

El primer dato entregado por el subprefecto, es que el perfil más común de quienes integran el Tren de Aragua, es el de ciudadanos venezolanos con bajo nivel educacional. Y por lo general no superan los 30 años. “Tienen una condición migratoria irregular, generalmente con antecedentes policiales en su país de origen o en otros como Perú, donde muchos han delinquido antes de ingresar a Chile“, complementó.

Además, el funcionario de la PDI también recalcó la peligrosidad de estas personas. “Es gente extremadamente violenta que no vacila en ocupar armas de fuego. Ellos no tienen integrado en su mente el valor del respeto por la vida, para ellos herir o matar da lo mismo“, afirmó. Y aunque muchos tienen tatuajes de fusiles, estrellas y coronas, otros no tienen para así mimetizarse.

¿A quiénes tienden a victimizar?

Antes de señalar quienes son los más afectados por los delitos del Tren de Aragua, Valenzuela acotó que hay muchas bandas menores o delincuentes comunes que utilizan el nombre para darse más prestigio frente al resto. Sobre sus víctimas, indicó que estas son principalmente inmigrantes provenientes de su mismo país de origen.

“No es casualidad que las primeras víctimas de estos delincuentes son los propios venezolanos, ciudadanos honestos y trabajadores (…) De todas formas hay algunos casos de chilenos afectados por amenazas extorsivas y estafas telefónicas, principalmente personas que ejercen el comercio sexual y comerciantes“, aclaró.

Cómo cometen los delitos

Los integrantes del Tren de Aragua llegan a sus víctimas a través de la información que obtienen de ellas a través de sus redes sociales y conocidos.

“Desafortunadamente, hoy es muy fácil obtener información a través de redes sociales, mucha gente deja su vida privada abierta a cualquiera y es muy fácil saber sus hábitos, su dirección, quiénes conforman su familia, dónde trabaja, etcétera. Hay gente de esta organización que se dedica a monitorear permanentemente redes sociales”, explicó.

Sin olvidar, que en muchos casos consiguen datos de la potencial víctima con la cooperación de vecinos o personas que se muevan en su mismo círculo. “Lo otro es que muchas veces son datos que aportan personas que trabajan asociadas a estas bandas criminales. Por ejemplo, puede ser un vecino que conoce a la víctima que maneja un poco de dinero porque tiene algún pequeño comercio, y le pasa el dato informativo al delincuente“, señaló.

El subprefecto de la PDI también dijo que las penas actuales en la materia, les favorecen. “Hay un aumento de este tipo de delitos, pero en Chile solo existe el delito de amenaza, no el de extorsión, y la amenaza que es una pena bastante menor, bastante laxa diría yo, y eso ellos lo saben”, afirmó.

La extorsión, de qué trata

En esta organización criminal utilizan fotografías y vídeos de la residencia, lugar de trabajo o el colegio de los hijos de las víctimas. Información que obtuvieron previamente a través las redes sociales o los métodos antes mencionados.

“Después se los mandan a través de un número, muchas veces extranjero. Y lo llaman o le mandan un WhatsApp diciéndoles que es el Tren de Aragua y que, por su protección, tienen que depositarle tanto dinero en tal parte“, indicó.

Por lo tanto, para evitar ser víctima de estas extorsiones, hay que “evitar publicar su vida privada familiar por cualquier medio, sobre todo por redes sociales. Y que tengan mucho cuidado con la interacción de sus hijos a través de estas redes, ya que ellos pueden entregar información”.

Y en caso de ser víctimas, hay que recopilar toda la información posible. Pero por sobre todo, contactarse sí o sí con la PDI. “Si llega a ocurrir que reciben un llamado de este tipo, traten de juntar la mayor cantidad de información respecto a las personas que hacen el llamado y efectuar la denuncia respectiva en la PDI“, concluyó.