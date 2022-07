Este 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Déficit Atencional, por lo que Ciudadano ADN conversó con el neurólogo infantil de la Clínica Santa María, Yuri Dragnic, quien detalló este trastorno.

El especialista señaló que esta “es una condición bastante frecuente. En el caso de población infanto-juvenil se calcula que lo padece un 15%, según cifras recientes de estudios nacionales, y se manifiesta en temprana edad, antes de los 12 años”.

En esa línea, Dragnic precisó que “lo que define al cuadro clínico es la presencia de la inatención de forma mantenida en distintos contextos, no solamente en el mundo escolar, sino que en la casa, cuando hacen las tareas, entre otros”.

“Muchas veces estos cuadros pasan desapercibidos, años atrás se conocía menos de este trastorno y muchas veces se consideraba que los niños eran flojos, desordenados o malcriados y por tanto, se dilataba un diagnóstico temprano”, agregó.

La importancia del diagnóstico temprano

Y es que de acuerdo al neurólogo infantil ahí está la clave, en el diagnóstico temprano, ya que permite “evitar una serie de problemas derivados de esta inatención: muchas veces los niños terminan siendo estigmatizados como niños problemáticos, con fracaso escolar”.

Pero el tiempo ha ido mejorando la predisposición de la sociedad frente a este Trastorno de Déficit Atencional, ya que como expuso el médico: “Los padres traen cada vez más sensibilidad al conocimiento de este o los profesores dentro de sus programas de formación cuentan con más información y son capaces de sospechar y derivar a un profesional para realizar el diagnóstico”.

En esa línea, Yuri Dragnic aclaró que no es lo mismo hablar de Trastorno de Déficit Atencional que del Trastorno de Aprendizaje, ya que en este último caso, los niños no logran incorporar los conocimiento adecuados a su nivel de desarrollo. “El déficit atencional puede o no estar asociado a trastornos de aprendizaje”, dijo.

Además, el especialista hizo una diferencia con el concepto de hiperactividad, “que puede o no ser alguna característica de algunos subtipos de déficit atencional, pero el núcleo central es la dificultad de concentración”.

El tratamiento

En cuanto al tratamiento, el neurólogo infantil explicó: “Muchas veces se incluye el tratamiento farmacológico que de alguna forma corrige el desbalance de química cerebral que se produce en estos niños, pero tiene que ir de la mano de otros tipo de apoyos, como psicopedagogos”.

Pero ojo, ya que el médico recalcó que “estos tratamientos no son curativos, sino paliativos. El medicamento y las otras intervenciones prácticas tienden a compensar una situación, pero no la curan”.

Al ser consultado cómo afecta el Trastorno de Déficit Atencional a adultos, Yuri Dragnic precisó que “las estadísticas dicen que un 5% de la población adulta lo padece y muy poco de ellos conocen esta condición”.

Es bajo este escenario, que el especialista recomendó “acercarse a algún neurólogo o psiquiatra de adulto”, en caso de presentar los siguientes síntomas de forma persistente: dificultad de atención, cometer error por descuidos y problemas de memoria en corto plazo”.