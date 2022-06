TVN da marcha atrás: no emitirá la miniserie de “Mea Culpa” sobre el caso de Ámbar Cornejo

Tras que la Corte de Apelaciones de Valparaíso diera la orden a TVN de no publicitar la miniserie de Mea Culpa sobre el caso de Ámbar Cornejo mientras esté pendiente el recurso de protección presentado por su familia, el canal comunicó que no emitirá los episodios. Después de varias críticas y la denuncia del padre de la joven, Ámbar: en la mira del psicópata no verá la luz.

Tan solo este miércoles 29 de junio se había informado que el tribunal de la quinta región concedió la orden de no innovar pedida por el abogado Patricio Olivares, en representación del padre de la víctima del crimen de violación con femicidio. TVN, por ello, tenía prohibido publicitar la miniserie, y al final el canal desistió de seguir con la cuestionada producción.

El comunicado de TVN

En el comunicado emitido en Santiago, el 29 de junio del 2022, el canal decidió no emitir los episodios de la temporada de Mea Culpa sobre el caso de Ámbar Cornejo.

“De acuerdo con la aplicación de sus orientaciones programáticas y en cumplimiento de acuerdos previos a nivel de Directorio, respecto del rol de la televisión, TVN ha tomado la decisión de no emitir la miniserie: ‘Ámbar, en la mira del psicópata‘, que formaría parte de la nueva temporada del programa Mea Culpa“, declararon desde la estación televisiva.

“Como canal público reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y del mismo modo, condenamos expresa y unánimemente toda forma de violencia de género”, sostuvo después el canal estatal, previo a informar que igualmente se encuentra en proceso la segunda temporada de Mea Culpa.

La reacción de los denunciantes

A su vez, tras saber del comunicado de TVN, el abogado del papá de Ámbar Cornejo, dio declaraciones al respecto. “Obviamente esperamos que esto sea de conocimiento de la ilustrísima Corte de Valparaíso para los fines que hacen relación con la tramitación del recurso de protección“, dijo Patricio Olivares.

“Genera una tranquilidad en razón que la estación televisiva logre comprender la magnitud de las circunstancias que rodearon este caso, la magnitud de las afecciones que se podrían provocar o que se provocaron en parte a la familia y al círculo cercano de la víctima”, complementó después.

Finalmente, el abogado se refirió al Presidente Boric al comentar la decisión del canal. “Existe tranquilidad que obviamente la estación estatal se ciñe a los programas de nuestro gobierno dirigidos por su excelencia, el señor Boric. Y que también ha tenido en consideración factores tan importantes como el de la revictimización y la memoria de la víctima”, cerró.