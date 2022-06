Ex centro de detención de La Cisterna es entregado en concesión por 20 años

Durante la jornada de este domingo 26 de junio, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, se dirigió a la comuna de La Cisterna para hacer oficial la consesión por 20 años de “Ex Nido 20”, el centro detención utilizado entre 1974 y 1978 por la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (DIFA).

En la instancia, la jefa de la cartera de Bienes Nacionales destacó el trabajo que ha realizado el Comité de Derechos Humanos Ex Nido 20 por reivindicar a las víctimas de la dictadura: “Estamos contentas de concretar esta concesión y realizar este aporte, porque sabemos el trabajo que hay de años y lo que hacen no es solo para las víctimas y sus familiares, si no para toda la sociedad”.

Asimismo, invitó a la sociedad en su conjunto a hacerse parte de la historia del país. “Todos y todas deberían conocer la historia de lo que aquí pasó, así que espero que esta entrega les dé mayor estabilidad en su administración. Una de las garantías de no repetición tiene que ver con conocer nuestra historia, por muy dura que sea”, aseguró la ministra.

El inmueble fue nombrado como Casa de la Memoria Alberto Bachelet para recordar al famoso general asesinado en dictadura, aunque este no haya pasado por ese centro de detención. Por lo mismo, Francisca Dávalos, nieta del general e hija de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, asistió también a la ceremonia.

“Mi abuela (Ángela Jeria) estuvo colaborando aquí y ha sido un desafío familiar mantener la memoria, ella valoraba mucho que el Comité tuviera este trabajo con la comunidad, venía a algunas ceremonias y yo empecé a venir con ella”, señaló.

“Cuando mi abuela murió trajimos algunos libros para donar a la biblioteca que tienen en la Casa y yo también me he ido vinculando bastante. Que lleve el nombre de mi abuelo Alberto es un gesto de reparación simbólica y de poner el foco en estas personas que eran de las FF.AA. y que no estaban a favor de una vía autoritaria, porque existieron y algunos todavía están vivos”, puntualizó.

Por su parte, el sobreviviente y presidente del Comité de Derechos Humanos Ex Nido 20, Juan Espina, remarcó que “un país sin memoria no es país”, quién también agradeció el gesto del Gobierno.

Historia del ex centro de detención en La Cisterna

El que fue denominado “Nido 20” por agentes de la dictadura partió como casa de seguridad para militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), hasta que fue confiscado y allanado al año siguiente del golpe militar

Por el inmueble, que fue destinado como centro provisorio de interrogación y tortura para la DIFA, pasaron decenas de detenidos, muchos de los cuales se encuentran desaparecidos hasta el día de hoy. Por esa misma razón, la casa fue declarada Monumento Histórico en 2005.

Actualmente, el comité desarrolla trabajo comunitario en la casa, en donde esperan poner de relieve la memoria chilena en lo que respecta a esa parte de la historia del país.