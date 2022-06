Es oficial: Rosa Devés asume como primera rectora de la Universidad de Chile

En una jornada histórica para Chile, Rosa Devés Alessandri, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, asumió como rectora de la institución, siendo la primera mujer en el cargo en casi 180 años de historia.

A la ceremonia de traspaso de mando de rectoría de este miércoles, acudió el Presidente de la República, Gabriel Boric, acompañado también por el ministro de Educación, Marco Ávila.

“Lo que se piensa desde la Chile no se piensa para la Chile, se piensa para Chile. Eso puede ser un trabalenguas o una conjunción lógica, pero es tremendamente relevante. Es una universidad, como hemos dicho siempre, que está de cara al país. No me cabe duda de que este nuevo rectorado, al mando de la profesora Rosa Devés, va a seguir volando cada vez más alto sin perder de vista el suelo que nos une”, comentó en la ceremonia el Presidente Gabriel Boric.

Palabras de la protagonista de la histórica jornada

La profesora Devés recibió la histórica medalla de la casa de estudios, que la convierte en la 31° rectora de la Universidad de Chile. Reemplaza a Ennio Vivaldi, quien se mantuvo en el cargo durante 8 años.

“Con el mandato de nuestra misión institucional y el espíritu de las mujeres de ayer y de hoy, trabajaremos colaborativamente por una Universidad de Chile que sea cada vez más de Chile”, señaló la recién asumida.

“Los sueños y las esperanzas de una comunidad que es crítica y resistente, pero también solidaria y generosa. Que entiende la responsabilidad que le ha encomendado la historia y se ha comprometido con la misión de generar, desarrollar, integrar y comunicar el saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura”, agregó la nueva rectora de la casa de estudios más antigua del país.

Para la histórica primera mujer en llegar a la cabeza de la rectoría de la Universidad de Chile, la base de su mandato será “el compromiso con el desarrollo del talento creativo y responsable de tantas y tantos, lo que nos guiará en una tarea que, por tratarse de la Universidad de Chile, trasciende el espacio universitario y se funde con los desafíos de nuestra nación”.