El rescate de “Fiona”: equipo científico logró recuperar fósil completo de una ictiosauria preñada en la Patagonia

Tras 31 días de intenso trabajo en la zona del Glaciar Tyndall, en la Patagonia chilena, el equipo científico liderado por la paleontóloga magallánica Judith Pardo, logró recuperar el fósil completo de una ictiosauria preñada, bautizada como “Fiona”.

Con el objetivo de conocer más detalles sobre esta importante investigación, Ciudadano ADN conversó con Judith Pardo, académica del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes.

Pardo explicó que todo este proceso para recuperar a “Fiona” inició el 2020, tras las postulaciones a varios fondos de investigación. “Fue en base a ese proyecto que nos adjudicamos en la Universidad de Magallanes que pudimos realizar esta excavación de la ictiosauria “Fiona” en el Glaciar Tyndall”, dijo.

La paleontóloga nacional detalló que Erin Maxwell, jefa del departamento de reptiles marinos del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, Alemania (organización colaboradora de esta investigación), fue quien bautizó a esta dinosaurio como “Fiona”.

“Mide casi cuatro metros de largo y dos de ancho, está su esqueleto completo, es decir, cuando el glaciar perdió su masa de hielo quedó completa la ictiosauria”, detalló la científica.

¿Qué son los Ictiosaurios?

Judith Pardo detalló que los ictiosaurios eran reptiles marinos, que vivieron entre los 250 y 90 millones de años atrás y se distribuyeron en todo el mundo.

“Pero los registros de ictiosaurios de edad cretácica temprana no son abundantes en el planeta, menos en de 129 a 139 millones de años que es la que tenemos acá en Magallanes”, agregó.

En esa línea, la paleontóloga señaló que los ictiosaurios fueron unos animales bien interesantes, debido a su gran capacidad de adaptarse a la vida marina. “Tenían pulmones, por lo que tenían que salir cada cierto tiempo a la superficie, pero su adaptación fue tan grande que daban a luz a las crías vivas en el agua”, expresó.

“Lo enigmático es que no entendemos por qué no dejaron descendencia, porque no hay parientes del ictiosaurio en la actualidad, quizás se parecen a los delfines, pero no eran cetáceos”, añadió.

La importancia de la Patagonia chilena

Y es ahí la importancia del lugar donde fue encontrada “Fiona”, el cual fue denominado como “el sitio fosilífero de Ictiosaurios de edad cretácica temprana más importante del planeta”.

“Los ictiosaurios sufrieron una extinción gradual, con el paso de los millones de años, por cambios climáticos que los llevaron a dispersarse y buscar nuevos nichos, y quizás es una de las razones de por qué llegaron a la Patagonia, buscando nuevos refugios que le pudieran haber servido para su reproducción”, complementó.

Es más, la paleontóloga precisó que la Patagonia chilena es crucial para el estudio de estos dinosaurios, debido a la cantidad de ictiosaurios jóvenes en el lugar, que llega a casi un centenar de ejemplares, entre recién nacidos, pequeños e incluso “dinosaurias embarazadas” como “Fiona”.

Más recursos y mejor repartidos

Al ser consultada sobre si los recursos estatales destinados a estas investigaciones son suficientes, Judith Pardo señaló que “son escasos y la competencia es muy fuerte”, y precisó que debe existir una diferenciación dependiendo a en qué región se realicen las excavaciones.

“En este caso la logística para esta excavación fue tremendamente cara, porque implica un traslado de material a un glaciar, donde el clima es complicado y el apoyo humano es de varias personas”, declaró.

“Luego está el traslado a la ciudad, que también requiere otros gastos. Los fondos se van muy rápidos (…) Me gustaría que más adelante se pueda hacer una diferencia regional en Chile”, cerró Pardo.