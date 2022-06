Juan Carlos Said y cambios al Pase de Movilidad: “Esta modalidad de no vacunarse y tener una PCR debilita una política que ha sido exitosa”

En la edición del presente martes de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el médico Juan Carlos Said sobre los cambios anunciados por el Ministerio de Salud (Minsal) al Pase de Movilidad.

En detalle, el Minsal precisó que quienes no tengan este carnet sanitario al día, podrán ingresar a recintos cerrados si presentan un PCR con resultado negativo para covid-19, el cual debe ser realizado en Chile y no debe superar las 24 horas desde la toma de muestra.

Al respecto, Juan Carlos Said señaló que esta medida “es bastante polémica, porque si bien el Pase de Movilidad fue bastante debatido en un comienzo, hay que reconocer que ha sido útil”.

“Dar la opción de una PCR (negativa) va en contra de una política (de vacunación) que había sido bastante efectiva, que estaba funcionando adecuadamente”, agregó el médico.

El magíster en Salud Pública recalcó que “adoptar esta modalidad de no vacunarse y tener una PCR debilita una política que ha sido exitosa”.

Sin comparaciones entre los gobiernos

Said aclaró que “es bien difícil comparar a este Gobierno con el anterior, porque son momentos bien distintos. En un instante estábamos frente a un virus que no conocíamos, que no tenía vacuna, del que sabíamos muy poco”.

“Hoy nos encontramos con un virus que tiene circulación comunitaria importante, donde hemos vacunado muchas veces, se sabe cómo tratarlo y cómo hospitalizar a las persona, entonces es difícil hacer comparaciones”, indicó el internista.

En esa línea, el panelista de Tu Nuevo ADN afirmó: “No se puede hacer exactamente la misma comunicación que hacía el gobierno anterior, hay que irse adaptando a los momento epidemiológicos y reforzar los otros problemas que hay en salud, porque acá hay dos millones personas en listas de espera”.

Adelanto y extensión a las vacaciones de invierno

En tanto, Juan Carlos Said se refirió al anuncio del Ministerio de Educación, en conjunto con la cartera de Salud, de adelantar y extender las vacaciones de invierno a los estudiantes.

“Por un lado se entiende la medida en el contexto que estamos viviendo, que más que un peak de covid solamente, es del virus respiratorio sincicial que está afectando principalmente a los niños”, dijo.

Pero para el médico esta medida significa “más pérdidas de aprendizajes, que se van a sumar a los largos meses en donde los niños estuvieron sin el aprendizaje adecuado, entonces es una medida que va en contra de lo que había anunciado el Presidente Gabriel Boric, que decía que los colegios son los primeros en abrir y los últimos en cerrar”.

“Parece prudente del punto de vista epidemiológico adelantar las vacaciones, pero es cuestionable entenderlo, porque si uno pone en la balanza los riesgos y los beneficios, a la larga puede significar un deterioro en el aprendizaje que han tenido los niños”, cerró Juan Carlos Said.