Alcalde de Lumaco pide mayor presencia policial: “La vida de nuestra gente está en riesgo”

Este martes, el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, se refirió al ataque registrado esta jornada por un grupo armado, en el predio forestal en el sector Relun, zona rural de la comuna, el cual dejó cinco trabajadores baleados, uno de ellos siendo impactado por una bala en su cabeza.

Sobre esta última persona, el jefe comunal detalló que “está con vida pero con riesgo vital”.

“Estamos viviendo una situación muy angustiante. ¿Los derechos humanos para la comuna de Lumaco, para los niños, para los trabajadores, para las madres, para nuestra machis y comunidades mapuches no existen?, le pregunto yo al Gobierno”, manifestó el alcalde.

Leonelli señaló que “Lumaco debe ser mirado en forma igual en cuanto a justicia, pero de forma diferente en cuanto a recursos, porque la justicia se hace cuando hay justicia social. Tenemos comunidades sumidas en el barro, que no tienen conexión, no tienen caminos, no hay acceso a la salud para esas comunidades, no hay acceso a la educación”.

En miras al estado de excepción

En esa línea, el alcalde de Lumaco afirmó que el estado de excepción “acotado” que rige en las rutas del sector “funciona porque da una sensación de mayor seguridad, pero lamentablemente no se puede patrullar en todas las rutas”.

“Basta de hablar del tema, hay que ocuparse de él. Las personas que están encargadas de la justicia y de tomar las medidas que correspondan para que el Estado de derecho impere en el país y en la comuna, no están haciendo su trabajo”, agregó tajante el líder comunal.

En base a lo anterior, Leonelli hizo un llamado al Gobierno a que le entregue más facultades a Carabineros en el sector: “Que puedan controlar el tránsito en Lumaco. Tenemos una ruta que es Capitán Pastene, donde la gente no puede pasar por ahí, las postas están sin atención, los colegios están sin clases. Necesitamos presencia policial porque la vida de nuestra gente está en riesgo”.

El desligue de la CAM

En tanto, tras el ataque realizado en Lumaco, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por medio de un comunicado, se “desligó categóricamente” del hecho.

“La CAM realiza sabotajes a faenas forestales, maquinarias e insumos del gran capital. La CAM no ataca a trabajadores y menos Mapuches”, manifestaron.