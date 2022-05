Subsecretario Monsalve y violencia en macrozona sur: “Hemos apuntado a dialogar pese a que se ha catalogado como ingenuo”

En el marco del estado de excepción en la macrozona sur del país, el que rige desde el 17 de mayo en las provincias del Biobío y Arauco en la región del Biobío y en toda la región de La Araucanía, el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve se refirió a la medidas tomadas hasta la fecha por el gobierno respecto a la seguridad en el sector.

En conversación con La Tercera, la autoridad detalló que “el Presidente (Gabriel Boric) siempre dijo que iba a estar disponible a usar todas las herramientas que el Estado de Derecho le permitía para cumplir las tareas de gobierno”.

El subsecretario recalcó que como Ejecutivo han apuntado a dialogar, “pese a que se ha catalogado como ingenuo”, esto ya que “no queremos fracasar en una tarea central si es que uno le quiere dar una paz sustentable al país”.

En esa línea, Monsalve detalló que “se ha decidido iniciar un proceso de diálogo acompañado de las Naciones Unidas, una inversión de 400 mil millones y fortalecer la política de compra de tierras”.

“El gobierno anterior no ejecutó la plata de la Conadi destinada a la compra de tierras durante cuatro años. Esa es una decisión política y creo que es una decisión política compleja, porque lo que hace es tensionar, agravar y agitar el conflicto”, agregó.

“Tenemos la tarea de demostrar, porque este es un gobierno que lleva dos meses, que respecto del conflicto político e histórico con el pueblo mapuche tenemos una respuesta diferente”, indicó.

“Los delitos se persiguen cuando ha habido delitos”

Asimismo, el subsecretario Monsalve se refirió a la negativa del Presidente Boric de presentar una querella contra el líder de las Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras su llamado a la “resistencia armada”.

“Los delitos se persiguen cuando ha habido delitos. En casos que afectan la integridad de las personas el gobierno se ha querellado (…) comparto que el gobierno no persiga a personas por sus ideas. Denuncias de esta naturaleza, a propósito de la consulta y de lo que dijo el Presidente, parece que la fiscalía opina lo mismo, porque se han hecho denuncias por esas ideas y el Ministerio Público no ha detenido a nadie”, señaló.

Igualmente, Manuel Monsalve se manifestó respecto a la destitución del contraalmirante Jorge Parga como jefe de la Defensa en la región del Biobío y expuso que fue una “decisión conversada con el Presidente y su fundamento es conocido”.

“Se le pidió al general Parga dar un paso al costado considerando el dolor expresado por la familia de una víctima de un atropello y se corrigió inmediatamente. No creo que sea positivo hacer de cada decisión una crisis o una polémica”, cerró.