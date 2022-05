Por caso correos: exministro Mañalich se defiende e insiste en que “tienen información sensible”

A comienzos de esta semana, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, anunció que presentará ante el Consejo Directivo del organismo una solicitud para iniciar un proceso sancionatorio contra las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales por incumplir, el 22 de abril pasado, “la orden de entrega de correos enviados y recibidos desde cuentas institucionales de exautoridades de salud en plena crisis sanitaria por Covid-19”.

La acción es una respuesta a una solicitud que el Centro de Investigación Periodística (Ciper) comenzó en 2020, que apuntaba a mostrar cómo se manejó la pandemia los primeros seis meses desde que llegara el virus. El extitular del Minsal, Jaime Mañalich, enfrentó este tema en ADN Hoy: “No ha habido ningún dictamen de la Corte Suprema”.

“Lo que ocurre es que la Corte Suprema es que dice: ‘Entréguenme los correos que no comprometan la confidencialidad de los pacientes’. El Ministerio de Salud hoy tiene una complicación enorme, porque la Corte de Apelaciones dice que entreguen los correos de tal fecha a tal fecha, y el problema es revisar 500 mil correos y asegurarse que ninguno de ellos tenga información sensible respecto a personas, porque eso es un delito. Si se entrega un correo que dice: ‘la persona tal y tal, que está enferma de covid, también tiene SIDA’, se comete un delito. Es una tarea compleja”, complementó el exsecretario de Estado.

El CPLT apunta a las comunicaciones electrónicas entre el exministro Enrique Paris, la ex subsecretaria Paula Daza, el propio Mañalich, el del director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; el exjefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Araos; y la jefa de Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo, entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020.

La pregunta que surge es: ¿Cómo llega información sensible de los pacientes al primer nivel del Ejecutivo, quienes, desde una perspectiva macro, debiesen encaminar una emergencia sanitaria, no por casos puntuales, sino por las reacciones en todo el país?

El exministro Mañalich apuntó a facultades: “La autoridad tiene potestad para solicitar esa información, y sobre todo en el marco de la alerta sanitaria. Estoy seguro que muchos de esos correos tiene información sensible de esos pacientes, sobre todo al inicio de la pandemia, para su mejor manejo. Eso se ha manejado confidencialmente, la Fiscalía no ha filtrado nada, y quiero reiterar: esos correos tienen información sensible de Defensa y de la situación clínica de los pacientes, con nombres y apellidos”.

Sin embargo, el fiscal a cargo del caso, Xavier Armendáriz, desestimó en octubre de 2020 los argumentos expuestos en ADN Hoy por Mañalich.

Armendáriz afirma q argumentos de Paris (secreto del paciente y seguridad nacional) no aplican al caso y q comunicaciones electrónicas de Mañalich, su jefa de gabinete Itzia Linazasoro y subsec. Daza, son relevantes para comprobar (o descartar) delitos en manejo de pandemia. 2/15 — Alejandra Matus (@alejandramatus) September 18, 2020

“Hay una causa penal investigada en la Fiscalía, de parte del fiscal (Xavier) Armendáriz, que tiene los correos en sus manos, de tal manera que no hay ninguna negativa, de parte del ministro (Enrique) Paris, a no cumplir con los mandados, en este caso sí con la Corte Suprema, con el marco de reflexión que dio”, precisó Mañalich.

Finalmente, el exsecretario de Estado insistió en lo desestimado por el Poder Judicial: “Me imagino, porque no lo he hablado, que hay un problema de trabajo para revisar 500 mil correos para ver cuáles tienen información sensible que no pueden ser entregadas. Porque si alguien se entera que información sensible suya la tiene un medio de comunicación, puede alegar judicialmente”.