Ministra Yarza responde a críticas de Paris: “Comunicación de riesgo no es asustar”

Durante esta jornada se celebró el Día Nacional del Teatro, donde la ministra de Salud María Begoña Yarza respondió a las críticas realizadas por su antecesor en la cartera, Enrique Paris.

El exsecretario de Estado lanzó sus dardos a la comunicación de riesgo del Minsal, ante el alza sostenida de casos por covid-19. No obstante, la respuesta de la actual titular de Salud no se hizo esperar. “A veces dicen que esta excepción de dejar de usar la mascarilla en un espacio abierto, cuando no hay nadie cercano, es comprometer la comunicación de riesgo. Quiero decirles que yo creo que la comunicación de riesgo no es asustar, no es poner medidas planas que no guarden relación con lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico“, señaló.

“La comunicación de riesgo es que las personas tomen las decisiones, que nos protejamos, que seamos coherentes, que seamos transparentes y que no sean decisiones que toma una persona, sino que las tomamos colectivamente”, agregó la ministra.

Este miércoles, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la pandemia del covid-19 en Chile, informando 3.048 casos nuevos de contagio y 25 fallecidos, mientras que los casos activos alcanzaron los 11.485 casos, y la positividad a nivel nacional fue de 6,07% (9,83% en la Región Metropolitana).