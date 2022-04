Día del Trabajador: Diputado DC Héctor Barría propone que el 2 de mayo sea feriado

Es de conocimiento público que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador y la Trabajadora. Sin embargo, este año será día domingo, por lo que ya existe un planteamiento para que el lunes 2 de mayo sea feriado.

Así lo indicó el diputado DC Héctor Barría, quien presentó su propuesta en Twitter. “Solicitaremos al Gobierno de Chile que lunes 2 de mayo sea feriado. Es tradición que la conmemoración vaya acompañada de descanso”, esgrimió el parlamentario.

1 de mayo, Día del Trabajo, es domingo. Solicitaremos al @GobiernodeChile que lunes 2 de mayo sea feriado. Es tradición que la conmemoración vaya acompañada de descanso. “ Que la fuerza de trabajo no sea considerada una mercancía” Leon XXIII – Rerum Novarum #2MayoFeriado 👷🏻‍♀️👨🏽‍🏫👩‍🌾 — Héctor Barria ♻️ 🇨🇱 (@hectorbarria) April 17, 2022

En conversación con La Tercera, Barría profundizó en su iniciativa y señaló que presentará el proyecto este lunes 18 de abril. Tendrá dos vertientes: proyecto de ley y propuesta de resolución.

¿La razón? El diputado apela a los próximos feriados en los que surja este problema. Por ejemplo, el próximo 21 de mayo cae día sábado.

“Esto se enmarca en que el 1 de mayo es el día de la conmemoración, pero tradicionalmente es un día de descanso, y ese segundo objetivo no se puede cumplir porque es día domingo. Apelamos a que esta fecha no se pierda, no pase inadvertida“, sostuvo Héctor Barría.

En esa línea, explicó que “dado que a partir de este año se están retomando muchas de las actividades presenciales y teniendo en cuenta que el feriado del 21 de mayo será un día sábado, creo que es necesario colocarlo sobre la mesa en una sociedad que al reencontrarse se ha visto un poco agitada, viendo la situación de los colegios, el tema por el que están pasando los profesores y creo que es necesario un respiro en esa línea”.

El parlamentario afirmó que no sólo sería un beneficio para las comunidades escolares y los mismos trabajadores, sino también para los gremios del turismo y la gastronomía, muy golpeados por la pandemia del covid-19.

“Creemos que cuando hay voluntad, es posible. Es cosa de ver la misma propuesta del Gobierno, que desde un comienzo estaba en contra del quinto (retiro del) 10%, y en un tiempo récord logró que sea aprobada su propuesta en la comisión del Trabajo para que sea votada este lunes, es decir, en menos de una semana logró sacar adelante una iniciativa que se refiere al 10% condicionado”, apuntó.