Exministro Chadwick habría perdonado millonaria deuda a la esposa del exgeneral de Carabineros Mario Rozas

El Centro de Investigación Periodística, mejor conocido como Ciper Chile, publicó un reportaje en donde se apunta al exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien habría perdonado una millonaria deuda a Carola Ahengo, excoronel de Carabineros y esposa del exgeneral director de la institución, Mario Rozas.

En detalle, la publicación manifiesta que Ahengo, estudió durante el 2016 en España, mientras continuaba recibiendo su sueldo como coronel de Carabineros, por medio de un compromiso que indicaba que una vez terminado el Máster en Recursos Humanos en la European Business School, la policía debía retornara a sus labores por al menos cinco años y en el caso de no cumplir, debería pagar una caución de $80.369.904.

En esa línea, se manifiesta que Ahengo una vez finalizado sus estudios, volvió a Chile en 2017, pero no retomó su labor en Carabineros de Chile.

La declaración de Rozas

En tanto, en el año 2018, el ahora expresidente Sebastián Piñera, nombró a Mario Rozas como general director de la institución policial y el 27 de agosto de 2019, Ahengo aseguró que, por razones de probidad, se tuvo que desvincular de la institución.

Respecto a la deuda, el Centro de Investigación Periodística, se contactó con Rozas en búsqueda de respuesta por el no pago de dicho compromiso, a lo que el exgeneral director de Carabineros sostuvo: “Para nosotros fue muy positivo (la dispensación de la deuda), porque, si no, hubiésemos tenido que pagar la caución ”.

En base a lo anterior, Rozas afirmó que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, autorizó el no pagó de la deuda de un poco más de $80 millones.

La respuesta de Chadwick

“No tengo ningún acuerdo sobre la materia. Nunca he tenido ningún acuerdo sobre la materia. Y además, el ministro del Interior no tiene las facultades o atribuciones en materias como esta. No tengo más antecedentes”, sostuvo Andrés Chadwick en respuesta al medio.

Aún así, desde Ciper establecieron que “donde sí reconocieron la dispensa de la deuda fue en el Ministerio del Interior, cuando en febrero de 2022 Ciper consultó en esa secretaría de Estado por los antecedentes. Desde esa cartera comentaron que fue Interior quien solicitó el retiro temporal de Carola Ahengo, lo que implicaría que ella no tendría la obligación de cancelar la deuda porque su salida fue por razones ajenas a su voluntad (…) Si, en cambio, ella hubiese renunciado voluntariamente se ve en la obligación de devolver esos dineros”.

Sin embargo, Mario Rozas insiste en que la salida de su esposa de Carabineros fue voluntaria: “Ella presenta su expediente de retiro, de forma voluntaria, por un problema de delicadeza, de conciencia, o ético y de probidad. Ella toma la decisión de retirarse de la institución. (…) Ella no tenía ninguna obligación legal de irse a retiro”.

Asimismo, se consignó que la institución policial solicitó el retiro temporal de la funcionaria por “antecedentes aportados por la Dirección General de Carabineros al Ministerio del Interior”.

Esto, ya que el cargo de la coronel “afecta el eficaz y correcto ejercicio del mando de la institución, por cuanto en su calidad de jefe superior del servicio, siempre será la instancia final para el conocimiento de cualquier requerimiento de orden personal, profesional, disciplinario o jerárquico que afecten a su cónyuge”.