Ministra Jeannette Jara y quinto retiro: “Estamos trabajando un plan de recuperación económica inclusiva”

La jornada de este domingo 27 de marzo, la ministra del trabajo, Jeannette Jara, se refirió a la situación del quinto retiro, la cual durante el lunes fue considerado por la Cámara de Diputadas y Diputados como materia para analizar en el futuro cercano.

Ante las críticas de la oposición a la negativa de la medida por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, la ministra Jara explicó que “nunca fue parte de nuestro programa de gobierno como hemos señalado. Nuestro interés principal está en poder sacar adelante una reforma al sistema de pensiones y no hemos innovado en la materia”.

Asimismo, la autoridad indicó que “estamos trabajando un plan de recuperación económica inclusiva, porque hay sectores de la población que han ido quedando más atrás, y eso es una realidad, en particular la empleablidad de las mujeres”.

Con respecto al momento en el que la situación pudiese tener respuestas más concretas por parte de los equipos directivos, la abogada indicó que “se van a hacer anuncios, ya estuvimos trabajando, pero efectivamente se tienen que presentar a la ciudadanía, se van a hacer anuncios prontamente a fin de fortalecer y ampliar los cupos de empleo y ademas la inversión pública que es muy necesaria para el país”.

“La reforma de pensiones es un tema indispensable”

Considerando lo anterior, la política aprovechó la instancia para proponer una potente reflexión. “La reforma a las pensiones es un tema no necesario, sino que indispensable y para eso estamos conversando con los parlamentarios, con el mundo empresarial, y con el mundo de trabajadores y trabajadoras. Este tema no puede seguir, ya llevamos postergando como todos y todas sabemos al menos en dos gobiernos anteriores, de poder sacar esta temática adelante, y efectivamente los pensionados no pueden seguir esperando en nuestro país”.

Con respecto a las reuniones realizadas con el movimiento social chileno, No + AFP, la ministra Jeannette Jara explicó que “los temas tratados con No + AFP, así como con la CUT y con la CPC, hacen relación con la convocatoria de diálogos para la reforma provisional, que además va a tener un despliegue en regiones y que busca poder sumar la mayor cantidad de voluntarios a fin de construir un proyecto de ley que nos permita avanzar en seguridad social, que es lo que nos hace falta que es lo que se requiere para que nuestro país se haga cargo de apoyar a las personas mayores que tan mal lo han pasado durante tiempo“.