Hay un recuerdo que aparece en los registros del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cuando habla de educación: fue profesor por dos años, hizo clases a menores en riesgo. Y después de pedir perdón por la referencia personal, hace un símil de los efectos del ausentismo: “Que (el alumno) faltara dos semanas generaba efectos profundos en su aprendizaje. Dos años (de pandemia y estudios telemáticos) es tremendo. El daño será a futuro, sobre todo en un Chile que se cuestiona sus desigualdades”.

La máxima autoridad comunal conversó con ADN sobre lo que ocurrirá este miércoles y en marzo próximo, cuando las vacaciones de verano terminen y la comunidad educacional tenga que resolver cómo abordará este año escolar, si es que ya no volvieron.

“Lo hemos dicho antes: el retorno presencial a clases debe ser una de las prioridades políticas, no solo del nuevo gobierno, sino de todos los gobiernos locales también, sobre todo por las enormes brechas que se están generando ahí en la educación pública donde lamentablemente muchos niños han tenido que ver interrumpidos sus procesos de aprendizaje presencial producto de la pandemia”, señaló de entrada el alcalde.

Luego, desarrolló en el método para enfrentar estos desafíos: “Cuando lo fijamos como prioridad política, no quiere decir volver a la presencialidad a toda costa, sin diálogos ni protocolos; muy por el contrario, priorizarlo es llamar a los esfuerzos para poder generar estas condiciones. Eso genera procesos de diálogos con la comunidad escolar que nos permita generar seguridad para que los niños y niñas puedan regresar a clases, porque entendemos lo fundamental que son sus procesos de aprendizaje para el desarrollo de su vida. No somos lo suficientemente conscientes como sociedad del daño que estamos generando al interrumpir sus procesos de aprendizaje. Quienes tenemos cierto poder de decisión en esa realidad tenemos que ser sumamente responsables y agotar todos los esfuerzos, entendiendo que es una prioridad política para el tipo de país que queremos construir el no acrecentar las brechas que se generan en las salas de clases”.

Lo que defina la próxima administración del Presidente electo Gabriel Boric será fundamental, a juicio de la autoridad comunal. Una de las opciones, planteó, podría ser que”así como se generan protocolos, se pueden volver a hacer. Tengo la esperanza que el nuevo gobierno va a llegar con otra diposición al diálogo y a llegar a acuerdos. No es imponer posturas, es conversar (…) Ahora, hay que generar las instancias: nadie quiere ir y ponerse en riesgo, pero para eso hay que conversar. Me parecería un crimen prohibir que los estudiantes no puedan volver a clases, porque el daño no se ve en el corto plazo, pero el daño es inmenso”.

La misma forma de estudiar (virtual versus presencial) es, según Vodanovic, parte de “la enorme brecha de desigualdad que se genera porque los colegios particulares y subvencionados están volviendo a la presencialidad, pero no así los colegios públicos”.