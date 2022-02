Alcalde de San Joaquín y crisis de seguridad: “La política no puede seguir partiendo desde la academia, de gente que no vive bajo los fuegos de las balas”

Una seria crisis de seguridad se vive en la comuna de San Joaquín. El alcalde de la comuna, Cristóbal Labra, denunció una crítica situación producto del aumento de la violencia, dando cuenta de una serie de actos delictivos y balaceras, las que han ido en aumento en el último tiempo.

El reciente fin de semana, los vecinos de La Legua Emergencia vivieron una nueva noche de terror, ya que se vieron enfrentados a una balacera y a un lanzamiento indiscriminado de fuegos artificiales por más de cinco horas.

Sobre este tema se refirió el jefe comunal en conversación con ADN Hoy, donde señaló que “La Legua lleva 15 años de intervención, es la única población con carabineros apostados las 24 horas, y la situación no cambia“.

“Esto no funcionó porque no existen políticas de intervención. Al no existir esto, todas las cosas que se hacen son por seis meses o un año, entonces no tenemos un proceso de educación o cultural, no existe el Estado dentro de La Legua con proyectos permanentes durante el tiempo”, agregó Labra.

“Lo que nosotros decimos es que si vamos a trabajar un barrio crítico, tiene que ser una política a largo plazo, por lo menos 10 años. Tiene que establecerse algo, independiente esté este alcalde o el gobierno de turno que esté”, profundizó el alcalde de San Joaquín.

Para Cristóbal Labra, es importante “asumir que esto ya no funcionó” para así buscar “otras fórmulas” para trabajar con el barrio.

Además, el jefe comunal manifestó que las soluciones o políticas a implementar “no puede seguir partiendo desde la academia, de gente que no vive bajo los fuegos de las balas”.

“Nosotros vivimos bajo el fuego de las balas, ya se invirtió dinero y se intervino de alguna forma, y no se resolvió. Entonces no sirve hacer estas políticas desde la academia, las políticas de intervención tienen que partir con la conversación con vecinos, concejales, alcaldes, carabineros“, cerró.