Excapitán del Ejército, Rafael Harvey y caso Izurieta: “La declaración del general es bastante burda”

El excapitán del Ejército y abogado, Rafael Harvey, se refirió este jueves al procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar.

En conversación con Radio Futuro, Harvey analizó los desvíos de dineros de gastos reservados cometidos por Izurieta, que tenían como fin costear otras acciones ajenas al Ejército, tal como satisfacer los requerimientos de la familia del exdictador, Augusto Pinochet.

“Cuando el general Izurieta dice que firmaba documentos sin saber que eran para gastos reservados, me parece que demuestra esa parte de una institución corrupta, pero no todos son así, para abajo los soldados no son así, a ellos les dicen que no hay recursos”, señaló Rafael Harvey .

En esa misma línea, el ex capitán sostuvo: “Los gastos reservados tienen que ver con la seguridad nacional y la inteligencia. Los gastos reservados son 203 millones al mes, y son a no rendir cuentas, no hay un control. Lo único que puede pasar es que el Contralor puede objetar estos gastos, y eso no ha pasado, entonces podían gastar a mansalva estos recursos”.

“El general Izurieta estuvo de comandante en jefe de 2006 a 2010, entregó el cargo e inmediatamente asumió como subsecretario de defensa, el cual debe ver los recursos y presupuesto de las FF.AA, entonces tenía todas las condiciones de tapar estas malas prácticas”, detalló.

Un declaración bastante burda

“La declaración del general es bastante burda, porque dice que se pagaban enfermeros, médicos, seguridad y eso no es así. Lo más aberrante es que esto está pagada con el presupuesto anual del ejército”, agregó.

Al ser consultado por los desvíos de dineros fiscales a ala familia del exdictador Augusto Pinochet, Harvey expresó: “Eso de que entregaba recursos para el libre uso a la familia de Pinochet es real, pero que entregaba recursos para enfermeras, animitas, solo trataba de asegurar esos gastos, que estaban contemplados en otros lugares”.

“En los altos mandos nadie controla cómo se usan esos recursos, entonces debe haber un autocontrol. Aquí hay algo que se fue dando como una costumbre, que era una caja sin fondos y que se podían ocupar para cualquier actividad”, precisó.

Es más, sobre ese punto, el abogado manifestó: “En las unidades los soldados tienen problemas con los recursos, hay mucha pobreza en las bases del ejército, entonces hay una desconexión absoluta del alto mando con el ejército”.

Un afectada seguridad nacional

En cuanto a la seguridad nacional, Rafael Harvey comentó que “se ve afectada por autoridades que son permeables al dinero y eso lo ven nuestros vecinos, que saben que a nuestros altos cargos les gusta el dinero, con eso podrían comprar documentación de guerra y grandes secretos de nuestro país por unos miles de millones”.

Aprovechando la instancia, el excapitán del Ejército comentó el estado de excepción que rige desde el pasado miércoles en cuatro provincias (Arica, Parinacota, Loa y Tamarugal) de la macrozona norte.

“Lo que hace el Estado de excepción es restringir o suspender ciertos derechos. El de emergencia restringe el derecho a reunión y libertad de locomoción, pero eso no significa que van a haber militares en la calle, los militares pueden estar cuando el presidente quiera”, puntualizó.

“Ahora si pueden pasar incidentes, porque militares en el norte, están en la frontera, puede provocar algún tipo de conflicto de índole internacional”, cerró el abogado.