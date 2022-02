Familia que pagó 162 mil pesos en restaurant en Angelmó: “Uno espera precios razonables, no una paila a 18 lucas”

Cuatro pailas marinas, 72 mil pesos. Un chupe, 18 mil pesos. Dos jugos, ocho mil pesos. Esos son algunos de los precios que pagó una familia en una cocinería de Angelmó y cuyo reclamo se hizo viral en redes sociales.

En Pauta B, de ADN, Luis González contó que llevó a unos familiares al mercado para mostrarles algo típico, pero terminó pagando 162 mil pesos. “La sorpresa fue cuando nos pasan la cuenta. Uno de buena fe espera precios normales. Uno yendo a un mercado se acerca a lo popular, pero a un precio razonable, no una paila a 18 lucas”.

Al ser una cocinería de Angelmó, el hombre que vive en Puerto Montt señaló que no les mostraron la carta. Tampoco había sistema de pago con tarjeta y no hubo boleta. De hecho, la cuenta viralizada por su señora está escrita a mano.

Esto es un robo #Angelmó #PuertoMontt no vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta 😡🤬😠 pic.twitter.com/nsSXyyQous — FotoXiama 🎞  (@fotoxiama) February 9, 2022

“Lo lamento mucho, vivo hace años en Puerto Montt. Pero al turista no se le trata bien. Pienso en la gente que fue bien golpeada durante la pandemia, la gente que tuvo que cerrar su negocio”, añadió. “Pero yo ahora me llevaría a comer a mi familia a Puerto Varas. Lo lamento por Puerto Montt, pero no tenemos cultura turística”.

“No se le trata bien al turista acá. Es carísimo turistear por Chile”, puntualizó en ADN.