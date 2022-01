Alcalde de La Florida y largas esperas por renovación de licencias de conducir: “Tenemos cupos tomados hasta junio”

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido la tramitación de documentos, en específico las licencias de conducir, las cuales en algunas comunas como Peñalolén, Las Condes, Santiago y La Florida registran agendas completas.

En esta última comuna se ha registrado un colapso en las atenciones por este trámite, multiplicando en 2,5 veces el pedido de hora para sacar este documento de conducir por primera vez como para su renovación.

En conversación con ADN Hoy, el alcalde de la comuna de La Florida Rodolfo Carter señaló que este es un tema que se arrastra desde el comienzo de la pandemia, reconociendo que “tenemos cientos de miles de permisos que se necesitan renovar, y que no se puede. Tenemos cupos tomados hasta junio de este año“.

🚨 ¡Renueva tu licencia de conducir! ⏰ Recuerda que la vigencia para todos los documentos que vencieron en 2021, se extenderá hasta el día y mes señalado en la licencia durante 2022. 📢 Revisa más información ➡️ https://t.co/GfSz1z1oME pic.twitter.com/gipqQAYk3J — ChileAtiende Oficial (@ChileAtiende) January 17, 2022

“Es un tema que se viene arrastrando desde principios de la pandemia producto de la suspensión de la libertad de tránsito, teletrabajo, las municipalidades empezaron a acumular una gran cantidad de personas a quienes se le iba venciendo sus documentos de conducir, o no podían tomar la primera licencia”, sostuvo.

“Ante el aumento de aforos, que empezó a generar la salida de la pandemia, y ahora con esta nueva ola que hace bajar nuevamente los aforos, hace que todo lo trazado salga muy lento cuando empezábamos a retomar cierta normalidad“, agregó el jefe comunal.

Exámenes de salud privados y extensión de la licencia de conducir

Rodolfo Carter comentó además que ha planteado dos medidas al ministerio de Transporte para abordar esta problemática. “La primera es hacer más fácil el examen frente al oftalmólogo, que es el más lento, y donde tenemos menos profesionales en las municipalidades. Que quienes tengan que renovar su licencia, presenten un examen privado con algún oftalmólogo acreditado de modo de acceder de forma más rápida al examen psicotécnico”, dijo el alcalde.

“Con esto buscamos que quienes necesiten su primera licencia lo hagan lo más rápido posible, mientras que quienes tengan que renovar, baste con pedir una hora, y con ese documento, independiente la fecha, puedan circular sin preocupación durante todo el año 2022, mientras llega la fecha del examen respectivo”, añadió el jefe comunal de La Florida.

Además manifestó que “la renovación automática, para aquellos que no necesitan el examen médico, no representa ningún riesgo para el tránsito en la vía pública“, y que si no se toman medidas prontamente, el tema podría explotar en los próximos meses, según vayan bajando las medidas restrictivas de movilidad por la pandemia.

Proyecto para extender licencia por todo el 2022

Senadores oficialistas presentaron a fines de 2021 un proyecto para extender la vigencia de la licencia conducir por todo el 2022.

La iniciativa ingresada por Felipe Kast (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI) y David Sandoval (UDI) busca prorrogar la vigencia del documento.