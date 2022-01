Licitación del litio: Diputados PPD presentaron recurso de protección ante la Corte de Apelaciones

Un grupo de diputados del PPD ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para impedir el proceso de licitación del litio que el Ministerio de Minería dio comienzo hace unos días.

La acción cuenta con la firma de los diputados Raúl Soto, Ricardo Celis, Andrea Parra, Cristina Girardi, Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Rodrigo González, Patricia Rubio y René Alinco.

El recurso de protección de los diputados PPD considera que el proceso de licitación, que comenzó en octubre pasado, “constituye un acto ilegítimo, ilegal y arbitrario por parte de la autoridad”.

La licitación del litio, aseguran los diputados PPD, “constituye una verdadera amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías enumeradas en el artículo 20 de la Constitución“.

Junto con ello, los diputados consideran que vulnera un artículo del convenio 160 de la OIT. “Al omitirse la realización del llamado a consulta indígena previa, ya que en territorios y lugares cercanos a las explotaciones del mineral existen comunidades reconocidas por la legislación chilena, las cuales son propietarias de tierras indígenas”, indica la norma.

Las voces políticas en torno a la licitación del litio

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al mismo proceso. “Hay críticas porque probablemente no conocen exactamente el proyecto, porque lo que se está licitando es la posibilidad de eventualmente tener una concesión, si es que apruebas un proyecto según el tratamiento medioambiental”, dijo el secretario de Estado.

Además, Bellolio aclaró que quien gane la licitación “tiene que pagar un 60% de los flujos futuros en valor presente, como un impuesto gigante y después seguir pagando otros impuestos más. No es cierto que se le regale a una persona y se lleva toda la plusvalía“.

Junto con ello, instó al Presidente electo Gabriel Boric a que “si les parece que tiene que ser otro modelo, que digan cuál es ese modelo y lo puedan aplicar también“.

El propio Boric se refirió al tema en su cuenta en Twitter durante su campaña presidencial, en la que se comprometió a la creación de una empresa nacional del litio.

“El litio es el mineral del futuro, usado en millones de aparatos electrónicos en Chile. No puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos y para eso crearemos la Empresa Nacional del Litio, generando empleos en los yacimientos y un sello chileno a la producción”, escribió el 1 de diciembre pasado.

El litio es el mineral del futuro, usado en millones de aparatos electrónicos. Chile no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos y para esto crearemos la Empresa Nacional del Litio, generando empleos en los yacimientos y un sello chileno al producto. pic.twitter.com/wy2cAdXZzl — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 1, 2021

“El problema no está en el mecanismo, sino en la oportunidad”

En línea con lo anterior, Eduardo Bitrán, exministro de Obras Públicas, señaló en conversación con Radio Concierto que el recurso “está en la Constitución como un recurso no concesible. Se está entregando arriendos a dos empresas. Ese mecanismo genera limitaciones al aumento en la producción”.

“El problema no está en el mecanismo, sino en la oportunidad y en la forma en que se hizo la licitación”, concluyó Bitrán. No sin antes destacar que “los países que lo han querido hacer solo estatal no les ha ido bien: Bolivia es un caso”.

Por lo pronto, el próximo viernes 7 de enero se definirá quién se queda con la concesión.