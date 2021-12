Habló bombero que grabó infernal video de los incendios forestales en Quillón: “Primera vez en mi vida que estuve tan en peligro”

Se viralizó rápido, incluso más de lo que Mauricio Inostroza pudo dimensionar: el segundo comandante del cuerpo de Bomberos de Bulnes grabó un rescate que, en las imágenes, mostraron la infernal escena que vivieron la noche del domingo en Quillón, en la región del Ñuble.

Esta es una de las comunas afectadas por los incendios forestales incesantes que, hasta ahora, han arrasado con más de 20 mil hectáreas en los cuatro días que llevan activos.

Eran tres máquinas que Inostroza llevaba a cargo. Una de ellas, en el sector de Salto Baeza, tuvo un problema: el cuerpo de la bomba del carro no lanzaba agua.

“No lo pensamos dos veces”

“Por tráfico radial, el oficial a cargo del móvil DF-3 (el que no funcionaba) me empieza a decir que estaban siendo rodeados por fuego, que el carro no tiraba agua. Como estábamos en zona segura, hablé con el conductor y con los muchachos”, contó el segundo comandante.

Los muchachos, su equipo, no dudaron: “‘¡Vamos, mi comandante!’, me dijeron al unísono”, recordó Inostroza. Sin embargo, y tal como se aprecia en el video, la tarea podía ser mortal: cruzar las llamas y rescatar a los suyos, o quedarse ahí y esperar por refuerzos.

La visibilidad era casi nula. Entre todos tuvieron que coordinar una forma de conducir. “Empezamos a decirle (al conducto) ‘a la izquierda, a la derecha’, hasta que llegamos”, contó el segundo comandante.

Cuando finalmente llegaron al lugar, pudieron ver que las llamas se acercaban a otra casa. Y mientras lo combatían, finalmente los otros bomberos, los que no tenían agua que disparar, pudieron resolver la complicación.

“El lema de Bomberos es ‘salvar vidas y bienes’. En este caso, estaba comprometida la vida de nuestros bomberos. No lo pensamos dos veces, así que fuimos al rescate de ellos“, resumió Inostroza. Y luego agregó: “fue muy peligroso. En momentos normales, no lo hubiésemos hecho. Pero habían comprometidas personas, además de bomberos. Nunca pensamos que estuviera en riesgo nuestra vida. Nos motivaba más ir en ayuda de los nuestro”.

“La sensación térmica era alta, pero todo fue ir a rescatar a nuestros bomberos. Dentro de los 23 años que llevo de bomberos, siempre hemos estado apoyando, pero como ‘tan en peligro’, esta es la primera vez“, concluyó el segundo comandante.