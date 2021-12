Presidente de Metro por comercio ambulante: “No están dadas las condiciones para enfrentar esto”

El comercio ambulante ha sido un tema que las autoridades, al menos las de la región Metropolitana, constatan como en crecimiento sostenido. El gobernador regional pidió más atribuciones, sobre todo con el trabajo con las policías, lo que coincide también con lo identificado por el presidente de Metro de Santiago, Louis de Grange. En conversación con ADN Hoy, de Grange apuntó a “una debilidad institucional que hemos visto, lo que condiciona al actuar de las fuerzas de orden”.

“Es bien terrible, sumado a la organización que hay detrás. No es la señora que vende sus alfajores o el señor con los sándwich; son organizaciones, retail a gran escala, mafias completas con logística previa. Vigilantes y guardias nuestros han sido apuñalados. La normativa es muy débil: el comercio es una falta, no un delito. Lo máximo es requisar la mercadería. No están dadas las condiciones para enfrentar esto“, agregó De Grange.

El presidente de Metro, en línea con lo anterior, reconoce las limitaciones actuales en el actuar frente al comercio ambulante. “es una combinación de factores que nos tiene complicados tremendamente. Metro por sí solo no puede enfrentar estas mafias de comercio ambulante, que son peligrosas y agresivas“.

Pero ¿a qué se refiere con mafias? “Hay una cadena logística detrás: productor, distribuidores y los paños. He conversado con ambulantes y me explican cómo funciona: les pagan $20 mil diario, venden más de $100 mil y los mismos productos del supermercado. No es delito, entonces no pueden ser detenidos, solo requisada la mercadería, pero es problema logístico también: cómo la llevas“, contó de Grange.

La diferencia, no obstante, con países desarrollados está en las mismas atribuciones de las policías, contó el timonel de Metro: “ocurre en Turquía, en los países desarrollados no, porque las instituciones de orden tienen más atribuciones”.

Hay otro factor relevante en esto, que es que los pasajeros suelen respaldar a los mismos ambulantes. “Cuando llegan guardias y carabineros se produce el forcejeo y los pasajeros empiezan a justificar a los comerciantes, lo que hace más difícil la fiscalización”, señaló.

Según explicó el presidente de Metro, el riesgo tras el aumento del comercio ambulante está en aquellos hechos que podrían llegar a tener consecuencias fatales, como son los siniestros. “Reduce la capacidad de evacuación de la estación, las que se producen básicamente por incendio. Cuando ocurre, se corre el riesgo, es un problema y no son conscientes de ello“, concluyó.