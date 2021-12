Simón Boric y triunfo de su hermano Gabriel: “Él es familia de todo Chile, no solamente de nosotros, vamos a tener que compartirlo”

Ciudadano ADN conversó con Simón Boric, periodista y hermano del Presidente electo, Gabriel Boric, sobre los detalles post elecciones que dieron como ganador al diputado, convirtiéndolo en el mandatario más joven de la historia republicana de Chile.

Tras las elecciones de segunda vuelta, el comunicador expresó que la familia de Boric está “mucho más relajada por decirlo de alguna manera, contentos, también esperanzados, a rato preocupados. Queremos que todo salga bien con los desafíos que asumen quienes ahora van a liderar el gobierno desde el 11 de marzo”.

Al ser preguntado por la preocupación que generan las imágenes del Presidente electo entrando a La Moneda y acercándose a la gente antes de ingresar al palacio, Simón expuso que “lo que me genera no es preocupación, es alegría. Gabriel es así, no podría esperarse de otra manera, que antes de entrar al palacio es ir a saludar a la gente que estaba ahí, es parte de su personalidad y siento que va a marcar un sello, que va tener una cercanía muy grande con las personas”.

Aún así el hermano del Presidente electo afirmó que las preocupaciones “van a existir, pero a todos les ha tocado, a quienes han asumido este tipo de desafío y les ha tocado duro, me imagino que la familia del Presidente Piñera también ha sufrido embates y nadie está exento”.

Violencia en campaña sin precedentes

No obstante, Simón advirtió: “Esto no justifica nada, los niveles de violencia y amenaza subieron a un nivel muy grande, yo no recuerdo haberlo visto en otras campañas electorales, pero también hay responsables, de la otra candidatura, aunque se cambió la actitud, mintieron abiertamente y eso generó una oleada”.

“Los líderes que están en este momento en el país, indistintamente la vereda, son responsables, tienen un discurso que es convocante, dialogante, que quiere que llame al encuentro de los y las chilenos y de todos lo que habitan en este país, las cosa pueden cambiar. Pero tengo fe que puede haber un ambiente muy distinto, mucho más fraterno”, agregó.

Además, Simón Boric, mencionó la relación familiar y al contacto que mantuvo su hermano Gabriel Boric con ellos. “Estuvo en campaña y obviamente lo vimos mucho menos, pero siempre conversamos. Él mismo se da tiempo para llamarnos, lo mismo con mis padres, el teléfono siempre va a ser una herramienta, pero cada tanto nos vemos. Trato realmente de corazón, si es posible pasar la navidad juntos, como lo hacemos todos los años, pero si no uno tendrá que comprender”, manifestó.

“Él es familia de todo Chile, no solamente de nosotros, vamos a tener que compartirlo”, afirmó Simón.

“En ningún caso podríamos ser parte del gobierno”

Al ser consultado por posibles puestos de trabajo en la administración de Gabriel Boric, el periodista fue tajante en su respuesta. “De ninguna manera. Nunca se nos hubiera pasado por la cabeza, y estoy hablando al menos de la familia nuclear, ocupar un cargo, eso ha ocurrido otras veces y creo que ocurrió en este gobierno, y creo que la gente está cansada del nepotismo”, aseveró.

“En Chile hay mucho talento, hay gente muy capacitada. Hay distintas maneras de acceder a los cargos públicos, está la alta dirección pública. Evidentemente tiene que haber gente de confianza, pero el rol de la familia es contener, tener una espacio de reflexión, protección, de cariño, pero en ningún caso podríamos ser parte del gobierno”, agregó.

Además, Simón Boric, se refirió a un posible periodo de descanso del Presidente electo previo a asumir su cargo el 11 de marzo y explicó que “no se si van a poder tomar vacaciones. Espero logren una armonía con los ritmos de vida y tener una vida sana que permita tener el acelerador en una velocidad que permita hacer todos los cambios que el país necesita o hacerse cargo de los desafíos, pero también poder disfrutarlo”.

“Lo veré más en la tele”

Para finalizar, el periodista conversó sobre el período que tendrá que enfrentar sin su hermano, debido a las responsabilidades como mandatario y sostuvo: “Lo veré más en la tele. Espero no extrañar nada, espero no lamentar ver sufrimiento, que no haya un ambiente como el que se vivió en las elecciones, que fue levantado sistemáticamente, espero que prime el diálogo, y eso es lo que me daría pena y que no quiero que suceda”.

“El resto es un sacrificio que hay que asumir, el país tiene desafíos muy importantes, estamos en una pandemia, todavía hay crisis social, la gente tiene necesidad, esas son las prioridades. Si bien la familia siempre va a ser importante, va estar acá siempre, él es familia de todo Chile”, cerró.