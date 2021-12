Incendio forestal en Castro: Gobierno anunció bonos para familias damnificadas por el siniestro

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció este sábado que habrá bonos de ayuda para las familias damnificadas producto del incendio forestal en Castro, que consumió más de un centenar de viviendas.

En conversación con Meganoticias Alerta, el secretario de Estado se refirió a estos beneficios luego que el Gobierno decretara estado de catástrofe en la zona, lo que permite realizar un despliegue de ayuda para enfrentar la emergencia.

“Además del Bono Arriendo, del Bono de Acogida, que alcanzan los $300 mil, ahora se suma el Bono Enseres, que llega a $1.200.000 para las casas que han sido destruidas… Ya se trabaja en fichas de emergencias para entregar estos beneficios a la brevedad posible”, señaló Delgado en conversación con Rodrigo Sepúlveda.

En esa línea, la autoridad resaltó que “sabemos que hay gente que se quiere saltar la fila. Es decir, aparecen para cobrar estos beneficios cuando no se vieron afectados y eso no sucederá, porque tenemos todo muy ordenado. No se aceptará y en esto será clave la junta de vecinos que nos colaborará para encausar las ayudas”.

Finalmente, Delgado subrayó que “las empresas de agua y luz de la zona se comprometieron a no cobrar las deudas pendientes ni la cuenta mensual”.

Cabe señalar que la Fiscalía de Castro confirmó que iniciará un investigación para indagar las causas del incendio forestal que afectó este jueves a la capital provincial de Chiloé.