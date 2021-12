Comité Asesor de Vacunas estudiará opción de inoculación obligatoria contra el covid-19 en el país

Sin duda, el proceso de vacunación contra el covid-19 en el país ha sido uno de los puntos altos en esta pandemia, donde, según el Minsal, más de 14 millones de personas se han vacunado con al menos una dosis, más de 13,8 millones han completado su esquema de inoculación, mientras que nueve millones se han puesto la dosis de refuerzo.

Por ello, según informó La Tercera, el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud estudiará la opción de obligatoriedad en la vacuna contra el coronavirus en el país.

El mencionado medio señaló que a fines de noviembre, uno de los puntos a tratar en reunión era precisamente la vacunación obligatoria, discusión que se retomará este 29 de diciembre.

“Estamos trabajando en un documento que durante enero va a estar listo, sobre la obligatoriedad y las recomendaciones que hacemos al Programa Nacional de Inmunizaciones. Eso es lo concreto. Nos faltan aún datos, el texto está en elaboración”, señaló Jaime Rodríguez, jefe de Infectología infantil de la Clínica Alemana y presidente del Cavei.

No obstante, esta iniciativa de vacunación obligatoria no apuntaría a toda la población, si no que a grupos específicos. “Yo supongo que va a terminar, y que es la postura mía, que sea oficial en algunos grupos, no creo que termine siendo, al menos en esta etapa, una vacuna universalmente obligatoria, pero eso está por discutirse”, añadió Rodríguez.

Cabe consignar que, según datos del DEIS, cerca de 1.325.920 personas mayores de 18 años no están inmunizadas contra el covid-19.