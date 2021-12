Sala del Senado votará este martes el proyecto de ley de matrimonio igualitario

Durante este martes el Senado votará el proyecto de ley que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo. La definición llegará tras la discusión de la misma propuesta en una comisión mixta que tuvo que destrabar las discrepancias relacionadas a derechos de filiación y derechos laborales, además de causales de divorcio para personas trans.

En lo particular, el proyecto pasó sin mayores complicaciones por la comisión mixta: a modo de ejemplo, en lo relativo a la reproducción humana, se descartó la posibilidad del uso de vientres de alquiler. Además, se introdujeron indicaciones relativas al Código del Trabajo.

Otro de los temas discutidos fue el relativo a las causales de divorcio: ya no será considerada motivo para esto de forma automática el que personas transgénero cambien sus nombres registrales ni el sexo legal.

En cuanto a los derechos de los hijos e hijas, se resolvió que puedan determinarse respecto a más de dos personas (por ejemplo, para aquellos casos de parejas homosexuales con hijos biológicos de relaciones anteriores).

Otro derecho de filiación que se reconoció para quienes se sometan a técnicas de reproducción humana asistida sin considerar su sexo, orientación sexual o identidad de género. Tales factores también serán tomados en cuenta para la no discriminación en lo relativo al cuidado de hijos e hijas.

Los derechos de pre y post natal tampoco discriminarán por los factores de sexo, orientación sexual o identidad de género.

Apoyo transversal

Los integrantes de la comisión mixta valoraron la expedita aprobación de la propuesta. El senador Pedro Araya señaló: “Ha salido un proyecto de la comisión que efectivamente va a permitir poder consolidar las relaciones de personas del mismo sexo que puedan tener matrimonio igualitario y esperamos poder avanzar en el Senado en otro proyecto emblemático: la ley de adopciones, que permite la adopción homoparental”, señaló.

Partimos la comisión mixta por #MatrimonioIgualitario, hasta total despacho. Ni un paso atrás en la defensa de los derechos de tod@s, por un Chile justo, libre y diverso! Acá la sesión en vivo: https://t.co/uKOz0dz2oJ pic.twitter.com/bwgGdH6v8P — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) December 6, 2021

El diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, también vio con buenos ojos el resultado de la discusión: “creemos que es un buen proyecto, avanzamos en fortalecer los derechos civiles de las personas, para que aquellas personas que así lo deseen, puedan el día de mañana ser reconocidos por el Estado”, señaló el congresista a Cooperativa.

La presidenta ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor, hizo un llamado al Senado a que apruebe el proyecto a fin de “dar garantías a todas las familias”.

“Aquí no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo ninguna ley particular para la diversidad sexual y de género, sino que estamos buscando ampliar los derechos que ya tiene la mayor parte de la población, para las personas que son parte de la diversidad sexual y de género“, dijo a BiobíoChile.