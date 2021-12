Luka Tudor tras el violento asalto que sufrió: “Está inseguridad nos tiene podridos a todos”

Luka Tudor, exfutbolista, comentarista y miembro de ADN Deportes, conversó este jueves con Los Tenores para comentar el violento asalto del tipo encerrona que sufrió en la comuna de Las Condes durante esta madrugada.

Los antisociales golpearon en la cabeza al “Tenor Goleador” y escaparon en su vehículo, el cual apareció abandonado en Conchalí, luego de haber protagonizado un accidente de tránsito.

“Cuando se bajaron y se ponen adelante con las pistolas dije “bueno, me tocó a mí”, y yo tranquilo salí del auto. Esto duró 30 segundos. Rescato la frialdad que tuve, como en el área, pero es lamentable, le está pasando a mucha gente. Está inseguridad nos tiene podridos a todos”, señaló Tudor al repasar el lamentable momento que vivió.

El exfutbolista afirmó que “me chocaron el auto pero me da lo mismo. Me llevaron el celular y eso me tiene más complicado. Lo cierto es que hay una inseguridad tremenda porque uno no sabe si están con droga o no, por eso pensé en mis hijos y me bajé de inmediato”.

“Me pegaron fuerte en la cabeza ya cuando estaba abajo del auto, seguramente para demostrar poder, no tengo idea. Yo no creo que esta gente me haya seguido. Estoy muy tranquilo”, aseguró el otrora delantero.

El panelista de Los Tenores admitió que “me sorprendió que en plena calle haya pasado. Estamos desprotegidos. No culpo a nadie, pero esto no va a cambiar mucho y siempre van a haber este tipo de descerebrados”.

“Quiero transmitir tranquilidad y decirle a la gente que uno tiene que estar tranquilo y salir rápido del auto. Lo normal es que los tipos se vayan, no hay que hacerse el vivo, imposible”, indicó Luka Tudor.

En este mismo sentido, el “Tenor Goleador” concluyó: “Pienso en lo grave que pudo haber sido, porque te pueden pegar un balazo, puede pasar cualquier cosa”.