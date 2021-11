Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales: “Queremos caminar tranquilos por la calle, acceder a los mismos derechos”

En un nuevo capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor, quien se refirió a distintos temas sobre género y el contexto político del país.

Amor puso énfasis en los polémicos dichos del diputado electo Johannes Kaiser, quien cuestionó el derecho a voto de las mujeres y realizó declaraciones de carácter machista. Cabe señalar que, tras la emisión de la entrevista, el futuro parlamentario renunció a su militancia en el Partido Republicano.

De todos modos, la representante de la Fundación Iguales sostuvo que “esta es una polémica que lamentablemente no va a ser pasajera. En este momento son estos dichos y es probable que siga diciendo cosas de este calibre, porque esto no es un error de principiante, sino que es un reflejo concreto de lo que él piensa”.

Además, afirmó que su sector político debería hacerse cargo de las palabras que dijo tanto en redes sociales como en la televisión. “Esta línea de comentarios va en desmedro de las mujeres, de la dignidad, de la civilidad y de la educación”, subrayó Isabel Amor.

Es más, la directora ejecutiva de Iguales fue tajante y expresó que “no es posible que este tipo de cuestiones pasen y no haya responsables. Esto no se lo aceptamos a nadie, nadie de la derecha a nadie de la izquierda, porque se lo aceptarías a alguien de ultraderecha”.

“No puede ser que la reacción del Partido Republicano haya sido darle un espacio para que se explique. Aquí no hay ninguna explicación alguna que valga, ese tipo (Kaiser) tiene que cambiar su línea sí o sí y su partido tiene que ayudarlo a hacer eso. No es aceptable”, remarcó.

“Las opiniones vertidas por una persona de un partido, reflejan el pensamiento del partido”

Respecto de los dichos de Johannes Kaiser, Isabel Amor afirmó que “las opiniones vertidas por una persona de un partido, reflejan el pensamiento del partido a menos que el partido diga lo contrario”.

“Lo que corresponde es revisar brevemente qué país queremos tener y qué país se está proyectando desde el Partido Republicano. Este no es un país que solo vaya a tener mano dura contra la delincuencia, contra el narcotráfico. También es un partido que pretende desmontar el sistema de derechos humanos que tanto esfuerzo nos ha costado generar en el país”, añadió.

Los discursos de odio no son “errores se principiante” son reflejo se tus principios (o falta de ellos). https://t.co/xGYGGexv3I — Isabel Amor (@_isabelamor) November 24, 2021

Además, la activistas por los derechos de las diversidades manifestó que “es una pésima señal que los derechos humanos, la protección de la familia, de los niños, niñas y adolescentes dependa por ejemplo de la forma de familia que tienes, si los hijos crecen en una familia homoparental o heterosexual”.

“Creo que quien gobierne el país debe gobernar para todo el país, para todas las personas. Y creo que francamente este ascenso de Kast en los números y las votaciones tiene que ver con que el tipo es un tipo con poco contenido, que se ha dedicado a esparcir miedo y proponer como solución medidas de alta represión”, agregó.

Isabel Amor: “Queremos caminar tranquilos por las calles”

Además, la directora ejecutiva de Fundación Iguales se refirió al avance de los derechos de las diversidades sexuales y de género en el país y cómo esto podría cambiar con la llegada de José Antonio Kast al poder.

“El respeto a la diversidad sexual y de género es algo que ha crecido mucho en los últimos años. Hemos avanzado con mucho tesón, con mucho esfuerzo, para que este país sea un país más amable para todos y todas. Porque queremos caminar tranquilos por la calle, porque queremos acceder a los mismos derechos que nuestros hermanos”, detalló Amor.

“No estamos dispuestos a bajar los brazos, a pesar del miedo generalizado que tiene la población que es parte de la diversidad sexual y de género y también las mujeres. Porque estos comentarios incitan a que otras personas hagan cuestiones que vayan en perjuicio de nosotras. Este tipo de comentarios e identidades que avalan la violencia no son aceptables y el país debe ser claro respecto a eso y se lo debe exigir, tanto a José Antonio Kast y el Partido Republicano”, cerró Isabel Amor.

Cabe destacar que, tras la emisión de esta entrevista a Isabel Amor, la Fundación Iguales entregó su respaldo a Gabriel Boric y llamo a no votar por José Antonio Kast.

Lo anterior, ya que pese a ser una organización apartidista, “la validación y conformación de redes con partidos y gobiernos que promueven derogar los derechos de las personas LGBTIQ+ representan un peligro de una magnitud que no estuvo presente en otras contiendas electorales“.