Ciudadanas que impactan: Melyna Montes y 1 KO, la cooperativa que impulsa a los habitantes de Bajos de Mena

En una nueva edición de Ciudadanas que impactan, conversamos con Melyna Montes, Premio Mujer Impacta 2021, sobre 1KO, la red social que creó para los pobladores de Bajos de Mena.

“Mi trabajo viene desde hace muchos años. Me encontré con las comunicaciones y llegaron a cambiar mi vida y la de mi comunidad, que es lo más importante”, comenzó diciendo la ganadora de la edición 2021 del Premio Mujer Impacta y quien es oriunda de Parral.

“Crecí entre gitanos. En el sur la gente a lo que más aspira es a ser temporera. Y yo no quería eso. Me vine a Santiago con mi hija”, relató Melyna Montes, quien también contó cómo es que por esas cosas del destino vivió un tiempo en la calle.

“Estuve mucho tiempo viviendo afuera de un local de pizza y ahí mismo comía de la basura”, mencionó la comunicadora social, quien también estuvo involucrada en drogas y en una banda de delincuentes.

Así Melyna Montes, Premio Mujer Impacta 2021, señaló que no se siente orgullosa de lo que vivió, pero que “cuando una persona no puede reconocer su pasado, no puede reconocer su futuro”.

1 KO: El proyecto de Melyna Montes que construye comunidad en Bajos de Mena

“Con las comunicaciones tuve mucha invitación y la oportunidad de pasearme por los canales de televisión, en donde conocí a Alejandra Mustakis. Con ella entablamos una amistad bien hermosa y empezamos a crear cosas”, señaló la ganadora del Premio Mujer Impacta 2021, quien luego se refirió al nacimiento de 1KO, “una compañía que se presenta como empresa, pero que funciona como cooperativa”.

¿Cómo funciona 1KO? En palabras de la entrevistada de Ciudadanas que impactan, “llegamos a sanar realidades, a impactar comunidades”.

“Cuando uno tiene necesidades, se pone creativo. Así que de eso mismo sacamos a los grafiteros, este talento urbano. Sus diseños los llevamos a las telas, a la loza, y al papel. Hoy día tenemos más de 40 productos en una cadena de supermercados, a lo largo de todo Chile”, explicó Montes.

Así la mujer emprendedora señaló la importancia que tiene el trabajo que hacen desde su cooperativa en conjunto con grandes empresas.

“Hoy día estas grandes empresas, que uno los ve como un dios y tan lejanos, han bajado a nuestro nivel, y hoy día hemos subido al nivel de ellos. Y eso es lo más bello. Viene a sanar realidades y a sanar sociedades. De eso se trata nuestra gran compañía que es 1KO”, reflexionó.