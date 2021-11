Efecto Betterfly: Pasión por la astronomía y el regreso del teatro en tiempos de pandemia

En un nuevo episodio de Efecto Betterfly, Trinidad Infante conversó con Teresa Paneque, astrónoma, magíster en Ciencias y escritora de Carlota, una breve novela protagonizada por una adolescente que, sin quererlo, descubrirá lo divertido que puede ser entender los misterios del universo. Además, la animadora conversó junto a Paulina Urrutia, con quien abordaron “lo humano y lo divino” del teatro, el regreso a los escenarios y el éxito de Mentes Salvajes la primera obra en pasar a lo transmedial digital.

Teresa Paneque y la pasión por la astronomía

La astrónoma, quien actualmente se encuentra definiendo su tiempo entre Alemania y Holanda producto del desarrollo de su doctorado en formación de planetas, explicó sus motivaciones para seguir la profesión y entregó detalles de su formación como profesional y las motivaciones que la llevaron a desempeñarse en esta área, junto con la necesidad de “hacer ciencia y divulgar la información”.

La motivación e interés por la astronomía desde el amor a las matemáticas

“En mi caso personal, es muy distinto al de mis compañeros y compañeras, cuando entré a la universidad me di cuenta de que tenía varios que desde pequeños y pequeñas habían salido a mirar las estrellas, quizás vivían en lugares más alejados de la ciudad y podían apreciar toda la belleza que nos ofrece nuestro universo por las noches cuando tenemos baja contaminación lumínica (…) en mi caso, decidí estudiar astronomía porque me parecía divertido y me gustaba la física” comenzó explicando la profesional.

Bajo esta misma, Teresa indicó que su amor por la astronomía tiene directa relación con su amor por la magia, pues para ella son sinónimos. “Al final lo que hace la física es utilizar las matemáticas para predecir la naturaleza (…) para mi la física, es lo más cercano a la magia, poder saber si yo tiro algo, cuánto va a demorar en caerse, o, cuando hablamos por ejemplo de asteroides, y uno ve en las noticias ‘va a pasar un asteroide peligroso a tal distancia”, eso es porque a través de la física, si sé las condiciones iniciales, si sé la velocidad, la posibilidad, la posición, puedo trazar cual va a ser su camino si es que tengo todas las variables bajo control”.

Educación en Chile y su incidencia en el rechazo a las matemáticas por parte de estudiantes

El trasfondo educativo “primero hay que partir de la base de que seguimos teniendo una educación muy sesgada por estereotipos de género, porque vivimos en una sociedad sesgada por estereotipos de género, entonces no es sorprendente que sean mueres más jóvenes chicas que digan, ‘las matemáticas no son lo mío”.

“Desafortunadamente en Chile, en mi opinión, la educación sigue siendo basada en esta competitividad, este exotismo de pasar a toda costa. De hecho, en la pandemia lo vemos, el otro día yo estaba en Twitter y veía a padres que decía, pucha, mi hijo va a tener que repetir, porque no aprendió a leer (…) hay otros países del mundo, yo tuve mi educación en Escocia, y ahí los niños y niñas no repiten, ahí avanzan y se dan tópicos y tareas diferenciadas en las salas de clase, de manera de que cada cual vaya avanzando a su ritmo, porque entienden también que hay procesos de madurez que van en tiempos distintos”.

Paulina Urrutia y el regreso del teatro: “Vivimos del contacto con los espectadores”

Con respecto a la situación del mundo artístico, la actriz nacional Paulina Urrutia explicó “que nosotros vivimos del contacto con los espectadores, nuestro trabajo se hace real una vez que estás en contacto con la ciudadanía, y ha sido un periodo muy duro para nosotros, donde no ha cesado la creatividad, pero lamentablemente, esta mantilla final, que es donde el arte se convierte en cultura, es decir, pasa a ser una memoria colectiva en lo que nosotros hacemos, parte de cada una de las personas que asisten al teatro, bueno, ha estado muy limitada“.

Del zoom al escenario: Obra Mentes Salvajes y su desafío en pandemia

“Esta es una obra de Marcus Linden, autor contemporáneo que es noruego, que creó esta obra a partir de entrevistas por Skype, y a nuestro director, Víctor Carrasco, dijo ‘pero esto hay que hacerlo, hay que volverlo a su formato original” explicó Urrutia.

Asimismo, la intérprete explicó que “esta obra fue creada de manera presencial, pero a Víctor se le ocurrió hacerla en este formato virtual, y fue una de las primera obras que se hicieron en modo pandemia a través de Zoom, y tuvimos más de 40 funciones, con 15 mil espectadores, la verdad es que fue única, porque después las obras se fueron dando, pero nunca con una temporada tan extensa, con tantas funciones en vivo, y la vuelta al formato original presencial ha sido, bellísimo, porque además hemos contado con el talento de Rodrigo Basáez, que ha hecho una apuesta elástica y visual, sobre el escenario”.

Encierro y la proyección del arte como método de escape

“Yo creo que sin lugar a dudas, todas estas plataformas, que nos permitió seguir conectados con los espectadores, a pesar de la distancia, es algo que llegó para quedarse, especialmente para el teatro en ese sentido del acceso que ha permitido este tipo de plataformas, a espectáculos que se dan a través de ella para democratizar el acceso de muchas personas al arte, y es algo que no se puede perder” explicó la también política chilena.

“Ahora, respecto a que si el arte es una vía de escape, yo creo que más que vía de escape, es como una lupa, creo que nosotros vivimos muy inconscientes de nuestra realidad en muchos sentidos, incluso verla de manera general, hace que sea abrumadora, come, poco atractiva, pero yo creo que el arte, lo que hace, precisamente es sacar la realidad y ser capaz de ponerla en los escenarios, que es relevar parte de la realidad, que al sacarla de contexto hace que precisamente pongamos el foco, para ver aquello que no hemos sido capaces de ver” sentencio Paulina Urrutia.