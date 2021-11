Presidente de Sochimi y aumento de casos: “Lo primero que hay que incentivar es el proceso de vacunación”

Este lunes 1 de noviembre, el ministro de Salud Enrique Paris se refirió a la sostenida alza de casos por covid-19 registrados en los últimos días, asegurando que “estamos ante un rebrote, no en una tercera ola”.

Respecto a los dichos del ministro y sobre el presente de la pandemia se refirió el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) Darwin Acuña, quien en conversación ADN Hoy sostuvo que “efectivamente estamos en un rebrote, porque hay un aumento de casos bien sostenida en las últimas semanas, y eso se gráfica en el número de casos, en la positividad, y en la regresión en el Plan Paso a Paso”.

“Todavía estamos en una fase de observación de cómo se está comportando este rebrote”, agregó el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, añadiendo que “de aquí a dos o tres semanas, hasta las elecciones, probablemente estaremos con más casos”.

Por otro lado, Darwin Acuña comentó que en el país no se ha visto un golpe debido a la variante Delta. “Se sabe de otros países que la variante Delta es más contagiosa y en pacientes no vacunados sería más agresiva. Esto se ha visto en el país, pero en Chile no ha tenido un golpe como el que se esperaba en términos de aumento de casos o de hospitalizados“, manifestó.

Asimismo, el representante de Sochimi atribuyó a la vacunación el poco impacto de la variante Delta. “Se ha visto que en personas vacunadas, la variante Delta no es tan violenta como se ha visto en otros lados”.

Finalmente, y ante el alto número de personas sin inocular o con su esquema de vacunación incompleto, el presidente de Sochimi llamó a seguir incentivando la inoculación ante el covid-19. “Cuando uno ve que el 85% de los pacientes UCI son no vacunados o sin completar su esquema, lo primero que hay que incentivar es el proceso de vacunación“, cerró.