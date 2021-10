“Encuesta Zona Cero”: investigadores revelaron cuál ha sido el perfil de los manifestantes tras el estallido social

A dos años del 18 de octubre del 2019, día que paralizó a Chile por varias semanas, el Núcleo de Sociología Contingente (Nudesoc) de la Universidad de Chile realizó un estudio denominado“Encuesta Zona Cero”, en la que establecieron un perfil de los manifestantes, quiénes han sido los protagonistas del estallido social y cuáles han sido sus demandas.

Ciudadano ADN conversó con los licenciados en sociología e integrantes de Nudesoc, Catalina Flores y Víctor Jiménez quienes entregaron detalles de esta encuesta.

En respecto al perfil de los manifestantes, Flores explicó que “principalmente, se hablaba que eran ninis, es decir, que no estudiaban ni trabajaban. Pero nosotros encontramos que las personas tenían en promedio 33 años y un 33% tenía nivel universitario, abarca transversal a toda la población chilena y no era solo gente que no tenia nada más que hacer, sino que tenía fuerte motivaciones por las cual manifestarse y tenia que expresar su descontento frente a eso, era más bien transversal a toda la sociedad”.

En cuanto al lugar de donde provenían los participantes de las manifestaciones, Jiménez sostuvo que “pudimos notar, que eran variadas las comunas de procedencia de las personas. Por ejemplo, el top cinco de las comunas eran Santiago Centro, Ñuñoa, Puente Alto, Maipú y La Florida”.

A lo anterior, Flores añadió que “lo que más destaca, que éste era un punto álgido de la sociedad, y pese que había muchos problemas de movilización en ese minuto, había gente de todas partes del gran Santiago que venía desde muy lejos, de la periferia, a manifestarse”.

No hay un grupo definido

Referente al género de los manifestantes, los sociólogos expusieron que es bien equitativo, puesto que un 47,3% de los encuestados eran hombres, mientras que la presencia de mujeres se estableció en un 46,2%, de igual forma un 2,6% de los asistentes se identificaron otro género.

“Lo que más intentamos rescatar es que no hay un grupo definido, si bien durante la protestas se vieron estos grupos, como las barras bravas, o gente que asistía identificándose en una comunidad, lo más interesante era que esto no definía a la manifestación, iban las personas de manera transversal, tanto niños, como adultos, jóvenes, estudiante, no estudiantes, personas con mucha educación. Mucha gente se acercaba y nos decía, les quiero dar mi opinión, porque mi opinión es relevante“, sostuvo Flores.

A lo anterior, la licenciada en sociología, expresó: “lo que más nos impactó en ese momento, es que las manifestaciones no era de un sector político, había gente que se identificaba como expresamente de derecha”.

Sobre las demandas y motivaciones que llevaron a las movilizaciones, Jiménez sostuvo que la encuesta logró generar un caracterización de estas, arrojando que las tres principal exigencias tenían que ver con pensiones en 75%, seguidas por salud con 57,7% y educación con un 56,9 %, cifras que como explicaron los sociólogos coincidieron con otras investigaciones como la de Termómetro Social y con la encuesta municipal.

Manifestantes actuales

Si bien han pasado dos años desde el 18 de octubre de 2019, en la actualidad se continúan realizando manifestaciones con motivo del estallido social, por lo que los sociólogos también expusieron el perfil de estos manifestantes: “Es variado, la gente que acude a manifestarse actualmente a plaza Dignidad lo sigue haciendo por las principales demandas -mencionada anteriormente- pero se suma la libertad de los presos de la revuelta, que hasta el día de hoy se encuentra en proceso de investigación y en prisión preventiva”.

“La gente sigue exigiendo, verdad, justicia y reparación, para quienes fueron vulnerados y violados en sus derechos humanos, durante las movilizaciones de ese entonces”, sostuvo a continuación Jiménez.

Por su parte, Flores destacó que “aunque las movilizaciones no sean tan masivas como lo eran antes, estas tres demandas siguen existiendo en la sociedad y fueron profundizadas durante la pandemia. Salud, pensión y educación, fueron las demandas que más siguieron y las crisis que más se profundizaron”.

Los licenciados en sociología aprovecharon la instancia y se refirieron a uno de los grupos más afectado por las desigualdades sociales, los menores de edad que son parte del Sename. “En 2018 un informe de la ONU, dio conocer que en Chile se violan sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, existiendo (a la fecha del estudio) 1.300 muertes en recintos del Sename, y esa una de las problemáticas por la cual la gente salió a manifestarse y lo hace hasta el día de hoy. Sobre todo por la cantidad de violaciones de DD.HH a niña, niños y adolescentes, durante el perdido más álgido de las movilizaciones“, sostuvo Jiménez.

Dentro de los detalles entregados, los integrantes de Nudesoc, expusieron que un 8,9 % de las personas que participaron en estas protestas, nunca se había manifestado previo al estallido, mientras que un 50% rara vez se manifestaba.

Para más detalles del perfil de los manifestantes del estallido social y conocer en profundidad la “Encuesta Zona Cero” , puedes visitar la pagina de el Núcleo de Sociología Contingente de la Universidad de Chile, en el siguiente link.