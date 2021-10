Daniel Jadue responde a indagatorias de Contraloría a la Corporación Cultural de Recoleta: “Cada peso está debidamente invertido”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salió a responder públicamente ante la indagatoria abierta por la Contraloría General de la República al uso de recursos por parte de la Corporación Cultural de su comuna.

Todo se origina luego que el ente fiscalizador decidiera este viernes abrir sumarios y remitir al Ministerio Público los antecedentes de la gestión del ex candidato presidencial.

La base de los dineros cuestionados a la alcaldía de Daniel Jadue está en que la Corporación Cultural de Recoleta no posee registros contables de los montos destinados para financiar el festival Womad (World of Music, Arts and Dance).

Lo complejo es que este espectáculo está en la mira de la justicia por el caso Itelcom, en el que se investiga el pago de coimas por parte de esta empresa para adjudicarse contratos millonarios para el recambio y mantención de luminarias.

¿Qué tiene que ver Itelcom con Recoleta? Se detectó una donación de 50 millones de pesos para la realización del festival Womad. Contraloría constató, además, “la falta de rendición de cuentas de los fondos transferidos por la Municipalidad a la Corporación Cultural de esa comuna por un total de 200 millones de pesos”.

Además, la fiscalización sentenció que la Corporación Cultural de Recoleta no ha rendido dineros en los últimos 10 años que ascienden a $2.111.584.811 pesos.

La reacción de Daniel Jadue a la indagatoria de Contraloría

Ante todos estos antecedentes, el alcalde de Recoleta reaccionó a través de su cuenta en Twitter, donde aseguró que “atenderemos todas las observaciones emitidas porque tenemos plena certeza de que cada peso está debidamente invertido en cultura para nuestra comuna”.

Mediante un comunicado, el municipio de la zona norte de Santiago informó que “el alcalde Daniel Jadue ha instruido que se apliquen todas las medidas necesarias para subsanar cada uno de los puntos ya de público conocimiento”.

En ese contexto, se planteó el “urgente tratamiento” de las faltas administrativas por parte de la Corporación Cultural de Recoleta.