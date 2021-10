Sabas Chahuán e indagatoria contra Presidente Piñera: “Ojalá que se compruebe su absoluta falta de participación. Y si no es así, que la investigación lo diga claramente”

Este viernes, en nuestro programa ADN Te Escucha, el periodista Andrés Huerta sostuvo un completo diálogo sobre los paraísos fiscales, los Pandora Papers y la investigación penal de oficio en contra del Presidente Sebastián Piñera por la compraventa de Minera Dominga: en la conversación participaron el abogado del área penal de Grupo Defensa, Sabas Chahuán, y el psicólogo Luis Hernán Guerra.

Consultado sobre la respuesta a nivel nacional que ha tenido la intención del Ministerio Público de indagar una vez más al Mandatario, el exfiscal nacional sostuvo que “depende de la respuesta, porque ha habido respuestas que dicen que por qué se va a investigar, que no es necesario. Había otra respuesta que dice que ya se investigó“.

“Me parece que es una decisión buena que se abra una investigación y que se le encargue a una fiscal regional, que era lo mínimo, porque algunos pedían que lo tomara directamente el Fiscal Nacional. De acuerdo a lo que dice la ley orgánica eran dos posibilidades: una es la del artículo 19, que permite que el Fiscal Nacional le encargue a un fiscal regional la investigación. De hecho cuando la gravedad de los hechos, o la complejidad de la investigación, o la necesidad de operar en distintas regiones, no es aconsejable”, explicó Chahuán.

Agregó que “la otra posibilidad, que se ha ocupado una sola vez, con los casos SQM, Penta y Corpesca, es que el Fiscal Nacional tome la dirección de la investigación y creo que inclusive podría ser más aplicable el artículo 18 de la ley orgánica, que dice que cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas hace necesario que tome la investigación el Fiscal Nacional para garantizar que las tareas propias del Ministerio Público se cumplan con absoluta imparcialidad“.

Sabas Chahuán, el Presidente Piñera y la mujer del César

En esa línea, Sabas Chahuán comentó que “si es verdad que ya se juzgó, ya se investigó, la investigación lo tendrá que determinar. Y si no, la ciudadanía, todos nosotros, tenemos derecho a que se haga una investigación y se esclarezca si hay o no algún delito, respetando la presunción de inocencia, atendiendo que el principal imputado es el Presidente de la República”.

“Es el magistrado más alto, la persona que tiene la autoridad más alta. Igual que la mujer del César, que no solamente tiene que ser honesta, sino que parecerlo, ojalá por el Presidente que se compruebe su absoluta falta de participación. Y si no es así, que la investigación lo diga claramente, que siempre es lo que debe guiar a la Fiscalía en sus actuaciones y cuando trabajé en la Fiscalía traté de hacerlo”, subrayó el abogado de Grupo Defensa.

Además, sostuvo que “si uno hace su trabajo y no se desvía, solamente se pueden esperar buenos resultados. El problema es cuando alguna autoridad no hace su trabajo, mira para el lado, se hace el sueco, como se dice coloquialmente, y no hace su trabajo. Y eso es lo realmente preocupante y es una de las causales de que la gente esté un poco fastidiada y aburrida“.