Jaime Mulet anunció que respaldará acusación constitucional contra Sebastián Piñera: “Creo que el Presidente tiene que irse”

Durante este lunes, el diputado y presidente del partido Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, anunció que pedirá y respaldará una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Esto luego de que se destapara las actividades financieras secretas de diversas personalidades a nivel mundial, entre ellas la del mandatario nacional, quien habría realizado una millonaria venta por parte de la familia Piñera Morel e Inmobiliaria Duero, -propiedad de Carlos Alberto Délano-, de la Minera Dominga a Andes Iron, que actualmente es la dueña mayoritaria de la minera que busca instalarse en la región de Coquimbo.

“Es lo más grave que ha ocurrido en este gobierno. Creo que el Presidente tiene que irse. Voy a pedir obviamente la acusación constitucional, la voy a firmar con el mayor gusto, es mi obligación moral hacerlo. Hay que ir por la acusación constitucional con todo”, señaló Jaime Mulet.

“Yo no le tengo miedo, sé que me van a seguir dando muy duro, sé que me van a inventar cosas, sé que van a utilizar cualquier órgano del Estado para dañarme, pero yo voy a seguir cumpliendo mi deber“, agregó.

Finalmente, el diputado del partido Federación Regionalista Verde Social sostuvo que esta información revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación “no tiene nombre. Piñera se tiene que ir, tiene que ser acusado constitucionalmente y vamos a seguir luchando con fuerza, como siempre contra la corrupción, me pase lo que me pase, no les tengo miedo”.