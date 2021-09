“Modo bicicleta”: Google Maps ahora mostrará las distintas ciclovías de Chile

En el marco de un nuevo Día Mundial Sin Auto, el Ministerio de Transportes anunció la llegada del “modo bicicleta” a Google Maps, incorporando nuevas rutas.

Los usuarios de ciclovías ahora podrán conocer y planificar con mayor precisión sus viajes realizados en vehículos no motorizados.

La herramienta de Google contará con información actualizada y estado de las rutas en tiempo real de todas las pistas exclusivas para los “ciclos”.

Son más de 1.900 kilómetros de ciclovías construidas a lo largo de todo el país, incluyendo diferentes ciudades de Chile. Gracias a esta actualización de Maps se puede acceder al tiempo estimado de viaje, paso a paso con imágenes e indicaciones por voz.

La aplicación también detalla el sentido de cada vía y el estado en el que se encuentran, entregando así el mejor trayecto de recorrido.

El modo bicicleta de Google Maps ya se encuentra disponible en las versiones de escritorio y en los sistemas Android e iOS mediante la App.