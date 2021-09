Ministro Ossa y cuarto retiro: “Nosotros confiamos de que esto pueda ser rechazado en la Cámara Baja”

Este miércoles se retomará la discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto al proyecto de cuarto retiro de fondos de las AFP, donde se votará en particular.

En conversación con ADN Hoy, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa se refirió a esta iniciativa, señalando que “nosotros confiamos de que esto pueda ser rechazado en la Cámara Baja”.

El secretario de Estado había comentado hace unas semanas que desde el Gobierno creía tener los votos para que el proyecto no fuera aprobado. Por ello, Ossa explicó que “lo que quería decir es que creíamos que a nuestro juicio estaban los votos para no aprobar la iniciativa. El Gobierno sigue considerando a su juicio que están los votos para que se rechace. Me faltó agregar que eso no quiere decir que tengamos la certeza de lo que ocurrirá”

Además emplazó a los parlamentarios, apuntando a que aprobar el cuarto retiro del 10% “en estas circunstancias, con las ayudas sociales y universales, pareciera estar relacionado con la búsqueda de votos“.

“Si todos los economistas de todos los sectores políticos dicen que es una mala política, si todos reconocen que las ayudas familiares están llegando, si todos dijeron que si esas ayudas llegaban no era necesario un retiro, si hace dos semanas nadie estaba a favor, pero mientras se acercan las elecciones parlamentarias estos empiezan a cambiar de opinión, la gente se da cuenta de lo que están haciendo aquí, que es hacer campaña con sus ahorros previsionales”, sostuvo.

Ley corta de pensiones

Este lunes, el Presidente de la República Sebastián Piñera firmó la ley corta de pensiones, la cual busca mejorar y aumentar la Pensión Solidaria Básica, extender la cobertura del Aporte Previsional Solidario y el Seguro de Lagunas Previsionales.

Respecto a este tema, el ministro Juan José Ossa indicó que “se trata de un aumento al pilar solidario sustantivamente mayor al que se hizo en el gobierno anterior”.

Asimismo, el secretario general de la Presidencia criticó a la Democracia Cristiana, luego de que el diputado Gabriel Silber tildara a la iniciativa como “demasiado corta”. “Que desde la DC digan que no van a hacer nada a cinco o seis meses del término de un gobierno, quiere decir que no van a trabajar, no van a hacer la pega por la que fueron elegidos”, apuntó.

“El Gobierno es el responsable de llevar adelante la agenda, pero son los parlamentarios quienes tienen que contribuir a sacarla adelante“, cerró el ministro.