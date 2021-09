Mujer beneficiaria de botón de pánico que entregó la municipalidad de La Florida: “Me encantaría que fuera a otras comunas”

En el Ciudadano ADN conversamos con Elsa Venegas, una vecina de la comuna de La Florida, a raíz de que fue beneficiaria de un botón de pánico entregado por la Corporación Municipal de la comuna y la empresa Claro, para mejorar la salud de vecinos.

“A mí me lo dieron y estoy super agradecida por eso. Me encantaría que fuera a otras comunas, porque hay muchas personas que lo necesitan más que yo”, aseguró la mujer de 57 años.

El objetivo de este botón de pánico – parte del proyecto S.O.S para tu corazón – es auxiliar a personas que poseen comorbilidades. “Esto me da tranquilidad, porque me ayuda bastante. Cuando una se siente mal por cualquier cosa, sé que puedo apretar el botoncito y llegan al tiro a mi socorro”, señaló Venegas.

Cómo es el día a día de Elsa Venegas, la vecina de La Florida poseedora del botón de pánico

“Yo soy diabética, dependiente de la insulina. Además tengo hipotiroidismo y Fibromialgia. Encuentro que ha sido fabulosa la ayuda que han hecho con nosotros con este botón”, relató la mujer.

En esa misma línea, Venegas mencionó que tiene guardado su botón de pánico en la puerta de entrada de su casa. “Cada vez que salgo, me lo cuelgo”, aseguró.

“Yo tengo 57 años y ahora estoy en mi casa porque ya no estoy trabajando. Estuve con el covid y he estado 2 veces con neumonía”, dijo la vecina de La Florida, quien actualmente no está trabajando debido a su estado de salud.

“Estoy en mi casa, haciendo las cosas diarias. Pero igual muchas veces estoy con mucho cansancio y me tengo que parar o sentar un rato, porque la situación mía de repente no es buena. De repente me dan estas alzas de azúcar bien grandes”, mencionó.