Doctora por vacunación de niños entre 3 y 12 años: “Este grupo etario se infecta, agrava y muere por covid”

En el marco de la discusión y expectativa sobre la aprobación de la vacuna Coronavac para niños entre 3 y 12 años, en ADN Hoy conversamos con la doctora pediatra broncopulmonar, Lidia Amarales, respecto al escenario y las implicancias de llegar a puerto con esta inoculación.

Respecto al anuncio de este lunes 30 de agosto del director del Instituto de Salud Pública (ISP), Heriberto García, relacionado a que se podría evaluar y aprobar el mismo día la inoculación para este grupo etario, la pediatra broncopulmonar señaló que “los expertos en salud pública, la mesa covid-19, hace ya varias semanas, o a lo mejor meses, que estamos planteando que el Ministerio tenía que apurar el paso”

A lo anterior agregó que “la Cenabast (Central Abastecimiento del Sistema Nacional Servicio de Salud) tenía que pedir la autorización, que esa es la metodología que se utiliza en Chile para poder realizar esta autorización de emergencia; tenía que solicitar al ISP que se autorizara esta vacuna que ya está autorizada a nivel internacional para niños entre 3 y 12 años”.

“Este grupo etario se infecta, se agrava y se muere por el covid, cosa que se pensaba que al principio eso no existía y más aún frente a la variable Delta, la cual tiene mayor contagiosidad y lo que se ha visto, por lo menos en Estados Unidos en las últimas, es que un porcentaje importante de niños se han infectado con esta variante, estamos hablando de 500 mil niños”, precisa Amarales en relación al contagio y sus consecuencias en menores.

En virtud de la información respecto a la validación internacional de esta vacuna, la doctora indicó que “la OMS (Organización Mundial de la Salud) ya autorizó esta vacuna a nivel internacional, entonces debe tener el peso científico necesario para poder autorizarla; entonces no me parece que frente al grupo etario pueden haber menos antecedentes”.

En relación a la gravedad del contagio para este grupo etario y cómo las nuevas variantes podrían afectar a los niños, la doctora pediatra broncopulmonar precisó que “los niños cuando hacen la infección, hacen un proceso de inflamación multisistémica, entre ellos un ‘Kawasaki’, que es una enfermedad muy específica y eso tiene alta gravedad y también mortalidad“.

En relación a las características de la vacuna Sinovac para niños, Amarales comentó que “la única vacuna que ha sido autorizada internacionalmente para niños es la vacuna Sinovac; las otras vacunas no han tenido autorización, es decir, probablemente no se han hecho los estudios suficientes para decir que los niños menores de 12 años no tienen efectos adversos y tiene la respuesta inmunogénica necesaria con esas otras vacunas”.

Respecto a la etapa de apertura por la que está pasando Chile en relación a las restricciones, la doctora pediatra broncopulmonar manifestó que “me parece importante sobre todo de poder incorporar a los niños a la presencialidad escolar porque para niños de estratos socioeconómicos más bajos las clases online ha significado una merma en cuanto al aprendizaje”.

En virtud de lo anterior agregó finalmente que “es absolutamente necesario entonces que estos niños estén vacunados y mi planteamiento es que sea obligatorio, como lo hacemos con otras vacunas”.