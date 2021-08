Rubro gastronómico aseguró que cambio en toque de queda podría aumentar los ingresos en un 30%

En el marco de la extensión del toque de queda de las 22:00 horas a la medianoche en la Región Metropolitana, conversamos en ADN Hoy con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Achiga, Máximo Picallo, respecto a los protocolos sanitarios y nuevos horarios para el rubro gastronómico.

En relación a las 2 horas extras de actividad en restaurantes y rubro gastronómico en general, Picallo señaló que “el horario de cena representa el orden del 70% de los ingresos en muchos casos porque el ticket de la cena es mucho más alto que el del almuerzo”.

Agregó en virtud de lo anterior además que “estas dos horas adicionales van a permitir poder atender el horario de cena un poco más normal y esto podría representar aumentos de ingreso del orden del 30% para los restaurantes y también aumento de la necesidad de mayor cantidad de trabajadores”.

“Es fundamental a la larga que el toque de queda se elimine completamente porque es una medida excepcional y no se puede convertir en algo permanente y esperamos que el 30 de septiembre cuando se tenga que renovar o no el estado de excepción, efectivamente esa situación no ocurra de manera que el país empiece ya a volver a una normalidad dado que tenemos un plan de vacunación exitoso”, indicó el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA, en relación a las medidas que se han adoptado tras la pandemia.

Respecto a cuáles serían las eventuales consecuencias sanitarias con la extensión del horario, Picallo precisó que “hacemos un llamado a los dueños de restaurantes y clientes a seguir cumpliendo con los protocolos que hemos generado que además han sido exitosos. Son protocolos que ya llevan bastante tiempo y en todo este periodo no existen evidencias de que haya un contagio importante en los restaurantes”.

En relación a lo anterior agregó que “eso (contagiarse) puede ocurrir no solo en un restaurante, puede ocurrir mucho más de hecho en reuniones sociales en las casas, ahí no existe nadie que esté preocupado de un protocolo ni nada, así que los restaurantes vamos a seguir haciendo el llamado a los clientes a que se cumpla el uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos”.

En virtud de la presencia de la variante Delta, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA, manifestó que “tenemos que seguir haciendo una campaña de autocuidado todos, no solo los restaurantes, todos. El autocuidado para que no cometamos los mismos errores que Europa, donde se sacaron las mascarillas y no tienen el mismo nivel de medidas sanitarias”.