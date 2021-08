Ministro del Interior por cifras de detenidos durante el estallido social: “No existen presos políticos en Chile”

La Fiscalía junto a Gendarmería realizaron un cruce de datos, los cuales revelaron que son 53 las personas que se encuentran detenidas desde octubre de 2019 en el marco del estallido social.

En total fueron 806 los casos recogidos en el documento, los cuales tras una serie de filtros, arrojaron un total de 785 personas detenidas (asociadas a 1.275 delitos). De estos, 495 no presentaban ingreso a Gendarmería, mientras que 290 sí fueron ingresados en la institución.

De las 53 personas recluidas, siete se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad, mientras que 46 se mantienen en prisión preventiva. Del total, 82% de ellos corresponden a hombres, 18% mujeres y 9,4% adolescentes.

Respecto a estos datos se refirió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el cual valoró la información entregada por Fiscalía y Gendarmería, y reiteró que en Chile no hay presos políticos. “Cuando uno quiere generar una categoría que no existe, porque no existen presos políticos en Chile, por supuesto que los números pueden ir cambiando, pero para el Gobierno siempre ha sido claro, no hay presos políticos”, señaló.

“Por eso creo que cuesta tanto clasificar el número, como no existe la categoría de preso político en Chile, muchas veces hay discordancias en los números“, agregó el secretario de Estado.

Finalmente, el ministro del Interior manifestó que “el Gobierno concuerda de que las personas que están privadas de libertad cometieron delitos, donde alguno de ellos pudieron haber sido en el contexto de manifestaciones, pero delitos al fin y al cabo“.