Infectóloga y panorama de la pandemia del covid-19 para las próximas semanas: “Sabemos que va a haber un nuevo brote”

“Lo que va a ocurrir en septiembre es algo que podemos predecir, sabemos que va a haber un nuevo brote porque Delta es más contagioso“, aseguró la mañana de este lunes en ADN Hoy la infectóloga y académica de la Universidad de Chile, Claudia Cortez.

En la oportunidad, la especialista hizo hincapié en que la pandemia del coronavirus covid-19 no está controlada y agregó que los esfuerzos de las autoridades deben estar puestos en lograr que las personas que no se hayan vacunado, lo hagan.

“Hay que tratar de ir a buscar a los rezagados, están las personas que por razones logísticas no se vacunaron, esas son personas que no se oponen a la vacuna pero que tenemos que llevarle la vacuna, y luego están lo que llamo ‘militantes anti vacuna’, que son un grupo minoritario… Hay que hacer un máximo esfuerzo por llegar a las personas que no están vacunadas“, dijo la doctora.

No se pueden relajar los cuidados: el covid-19 seguirá circulando

Claudia Cortez además enfatizó en que no se pueden relajar los cuidados, ya que de todas maneras, siempre habrá una parte de la población que no estará vacunada, como los niños por ejemplo, por lo que el virus seguirá circulando.

“Nos hemos ido relajando, pero hay que entender que esto no se ha acabado, que tenemos que estar todos vacunados, que esto va a seguir circulando y que hay una población, que son los niños que no se va a poder vacunar, por lo tanto debemos seguir cuidándonos”, apuntó la especialista.

Finalmente, la doctora se refirió a una de las consecuencias de la pandemia, y que tiene que ver con todos los diagnósticos tardíos que se han producido de enfermedades que no son covid, como el cáncer y VIH, llamando a las personas a retomar sus exámenes y consultar si es necesario para evitar así un colapso de las redes asistenciales.